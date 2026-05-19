Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem

Peking / Moskva, 19. 05. 2026 06.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Ruski predsednik Vladimir Putin je Kitajsko nazadnje obiskal avgusta 2025.

Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in jutri na povabilo kitajskega kolega Ši Džinpinga na obisku na Kitajskem. Voditelja naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku predsednika ZDA Donalda Trumpa v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa.

Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Po navedbah predstavnika za odnose z javnostmi Kremlja Dmitrija Peskova bo srečanje Vladimirja Putina in Ši Džinpinga pomagalo ustvariti nov zagon za nadaljnji razvoj in širitev odnosov med Moskvo in Pekingom.

Kitajska in Rusija bosta obisk izkoristili za nadaljnje spodbujanje razvoja odnosov med državama, kar naj bi po navedbah predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakuna prineslo večjo stabilnost v svetu in pozitivno energijo.

Voditelja naj bi razpravljala o sodelovanju na več področjih, vključno s trgovino in gospodarstvom, kot tudi o izobraževanju, zdravstvu in kulturi, je navedel Peskov.

Ruski predsednik Vladimir Putin je Kitajsko nazadnje obiskal avgusta 2025.
Ruski predsednik Vladimir Putin je Kitajsko nazadnje obiskal avgusta 2025.
FOTO: AP

Rusko delegacijo bo sestavljalo več ministrov ter vodij državnih in zasebnih podjetij, ki delujejo na Kitajskem. Rusija sicer glede sestave delegacije po besedah Peskova ne tekmuje z ZDA, temveč razvija neodvisne in večplastne odnose s Kitajsko.

To bo Putinov 25. obisk na Kitajskem, odvil pa se bo manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Preberi še 'Nič s Kitajske ni dovoljeno vzeti na letalo'

Pred obiskom je sicer v ruskih napadih na Ukrajino v noči na ponedeljek prišlo do incidenta, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Nobeden izmed članov posadke ni bil poškodovan, ladja pa je nadaljevala pot.

Vladimir Putin Ši Džinping Kitajska obisk Rusija

V francoskem Toulousu iščejo strupeno indijsko kobro

24ur.com Putin odhaja na obisk k Džinpingu
24ur.com Putin priletel k 'dragemu prijatelju' Šiju, na Kitajskem tudi Orban
24ur.com Putin potrdil: Potujem na Kitajsko k Šiju
24ur.com Kitajski voditelj v Moskvi: Kitajska in Rusija sta dobri sosedi
24ur.com Takoj po Trumpu na Kitajsko še Putin
24ur.com Ši in Modi: Zmaj in slon se morata združiti. Putin na rdeči preprogi
24ur.com Rusko zbliževanje z Vzhodom: najprej v Peking, nato v Pjongjang
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako lepi sta hčerki Lewandowskija
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
Dva skrita dragulja za popolno sprostitev in več energije
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg
vizita
Portal
Glavobol? Ne, možganski tumor
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Si želite mladostno kožo? Odkrijte popolno rutino po 30. letu
Si želite mladostno kožo? Odkrijte popolno rutino po 30. letu
Zdravstvene koristi rednega uživanja zelene za vaše telo
Zdravstvene koristi rednega uživanja zelene za vaše telo
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
moskisvet
Portal
Zapeljiva in neustavljiva Adriana pritegnila vse poglede
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
To je razlog, zakaj bodo letošnji pikniki popolnoma drugačni (in boljši kot kadarkoli)
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine
5 neverjetno preprostih sladic, za katere potrebujete le 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713