Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem

Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Po navedbah predstavnika za odnose z javnostmi Kremlja Dmitrija Peskova bo srečanje Vladimirja Putina in Ši Džinpinga pomagalo ustvariti nov zagon za nadaljnji razvoj in širitev odnosov med Moskvo in Pekingom.
Kitajska in Rusija bosta obisk izkoristili za nadaljnje spodbujanje razvoja odnosov med državama, kar naj bi po navedbah predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakuna prineslo večjo stabilnost v svetu in pozitivno energijo.
Voditelja naj bi razpravljala o sodelovanju na več področjih, vključno s trgovino in gospodarstvom, kot tudi o izobraževanju, zdravstvu in kulturi, je navedel Peskov.
Rusko delegacijo bo sestavljalo več ministrov ter vodij državnih in zasebnih podjetij, ki delujejo na Kitajskem. Rusija sicer glede sestave delegacije po besedah Peskova ne tekmuje z ZDA, temveč razvija neodvisne in večplastne odnose s Kitajsko.
To bo Putinov 25. obisk na Kitajskem, odvil pa se bo manj kot teden dni po tem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil tudi ameriški predsednik Donald Trump.
Pred obiskom je sicer v ruskih napadih na Ukrajino v noči na ponedeljek prišlo do incidenta, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Nobeden izmed članov posadke ni bil poškodovan, ladja pa je nadaljevala pot.
