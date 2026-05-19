Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem

Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Po navedbah predstavnika za odnose z javnostmi Kremlja Dmitrija Peskova bo srečanje Vladimirja Putina in Ši Džinpinga pomagalo ustvariti nov zagon za nadaljnji razvoj in širitev odnosov med Moskvo in Pekingom.

Kitajska in Rusija bosta obisk izkoristili za nadaljnje spodbujanje razvoja odnosov med državama, kar naj bi po navedbah predstavnika kitajskega zunanjega ministrstva Guo Jiakuna prineslo večjo stabilnost v svetu in pozitivno energijo.

Voditelja naj bi razpravljala o sodelovanju na več področjih, vključno s trgovino in gospodarstvom, kot tudi o izobraževanju, zdravstvu in kulturi, je navedel Peskov.