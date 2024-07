Putin zagrozil z odgovorom na namestitev ameriških raket v Evropi

"Če bodo Združene države izvedle takšne načrte, se bomo šteli za osvobojene enostranskega moratorija, ki je bil predhodno sprejet na uporabo zmogljivosti za napade srednjega in kratkega dosega," je dejal ruski predsednik Vladimir Putin med parado ob obeležitvi dneva ruske mornarice v Sankt Peterburgu.

V govoru na paradi, na kateri so ob ruskih sodelovale tudi bojne ladje iz Kitajske, Indije in Alžirije, je Putin posvaril ZDA, da bi s to potezo tvegale sprožitev raketne krize, podobne hladni vojni.