Obletnica lanskoletne ruske invazije na Ukrajino, ki se je zgodila 24. februarja, ni prinesla nobenega predaha ruskim vojakom. Po podatkih ukrajinskih kopenskih sil se boji nadaljujejo okoli Bahmuta, mesta v regiji Doneck, ki je v zadnjih mesecih postalo žarišče spopadov. Po navedbah vojske naj bi ruske sile še naprej skušale prebiti ukrajinsko obrambo, obkoliti mesto in ga zavzeti. Do zdaj jim to ni uspelo.

"Proti čemu smo? Proti dejstvu, da se ta novi svet, ki nastaja, gradi izključno v interesu ene države, Združenih držav Amerike. Zdaj ko so njihovi poskusi preoblikovanja sveta po svoji podobi po padcu Sovjetske zveze privedli do te situacije, smo dolžni reagirati," je sklenil.

"Imajo en cilj: razpustiti nekdanjo Sovjetsko zvezo in njen glavni del – Rusko federacijo," je dodal. Po njegovem mnenju bodo šele takrat sprejeli Rusijo v t. i. "družino civiliziranih narodov, ampak vsak del Rusije posebej". Kot je še dejal, je Zahod v veliki meri kriv za zločine, ki jih je zagrešila Rusija. "V Ukrajino pošiljajo orožje, vredno več deset milijard evrov. To pomeni, da sodelujejo, čeprav posredno, pri zločinih kijevskega režima."

Spopadi pa divjajo tudi po drugih mestih. V južni regiji Herson guverner Oleksandr Prokudin poroča o 83 ruskih strelskih napadih, pri čemer je bilo glavno mesto regije zadeto devetkrat, tarča napadov pa so bili tudi stanovanjske stavbe, vrtec in zdravstvena ustanova. Vodja ukrajinskega predsedniškega urada je dejal, da so ranjeni najmanj trije civilisti.

V zadnjih 24 urah naj bi prišlo še do 27 zračnih in 75 raketnih napadov. Ruska ofenzivna prizadevanja so še osredotočena na industrijski vzhod in severovzhod Ukrajine.

Volodimir Zelenski je pozval k novim sankcijam

Potem ko so Velika Britanija, ZDA in Evropska unija napovedale nove ukrepe, je zadovoljen ukrajinski predsednik pozval k vse večjemu pritisku na Rusijo.

Rusija je v zadnjem letu postala najbolj sankcionirana država na svetu, saj jo je s sankcijami blokiralo več kot 30 držav, ki predstavljajo več kot polovico svetovnega gospodarstva. Vendar pa kljub sankcijam njihova gospodarstvo, trgovina in podjetja niso kaj dosti izgubila. Rusija ima na svoji strani zaveznike, kot so Severna Koreja, Iran, Sirija, Nikaragva in nenazadnje Kitajska, ki se javno sicer ni postavila na nobeno stran.