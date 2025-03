Putin: Zahod naj ima v mislih usodo Napoleona Bonaparta

"Še vedno obstajajo ljudje, ki se želijo vrniti v Napoleonove čase in pozabljajo, kako se je to končalo."

"Izbrati moramo možnost za mir, ki nam bo ustrezala in ki bo naši državi dolgoročno zagotovila mir," je Putin povedal na srečanju s skupino žensk, ki so med triletno vojno v Ukrajini izgubile svoje bližnje. Na vprašanje matere enega od padlih vojakov, ali se bo Rusija umaknila, pa je odgovoril, da tega ne namerava storiti.

Putin se je posredno obregnil tudi ob komentarje francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Dejal je namreč, da zahodni voditelji ne bi smeli podcenjevati ruskega ljudstva in bi morali imeti v mislih usodo Napoleona Bonaparta, čigar invazija na Rusijo leta 1812 se je končala katastrofalno.

"Še vedno obstajajo ljudje, ki se želijo vrniti v Napoleonove čase in pozabljajo, kako se je to končalo. Vse napake naših sovražnikov in nasprotnikov so se začele s tem: s podcenjevanjem značaja ruskega ljudstva in predstavnikov ruske kulture na splošno," je še dodal.