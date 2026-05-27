Tujina

Sumničavi Putin zapira zračni prostor, tudi nad Moskvo

Moskva, 27. 05. 2026 12.11 pred 41 minutami 2 min branja 7

Avtor:
N.L.
Območja zaprtega zračnega prostora v Rusiji. Modri simboli so letališča oziroma pomembne letalske lokacije.

Z junijem se bo zaprl ogromen del zračnega prostora v Rusiji, tudi v širši okolici Moskve. Prepoved letenja do višine 5100 metrov bo veljala za vsa manjša civilna letala. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi bil zaradi ukrajinskih dronov, ki vdirajo v ruski zračni prostor, in vse večje nevarnosti atentata že nekoliko paranoičen.

"Spoštovani piloti in lastniki zračnih plovil. V začetku junija 2026 bodo poleti civilnih zračnih plovil v moskovskem zračnem prostoru do višine 5100 metrov popolnoma prepovedani," je na Telegramu zapisalo Rusko združenje lastnikov letal in pilotov (Raopa) in podrobno navedlo območja, kjer bo veljala prepoved. Od beloruske meje na zahodu do zračnega prostora Sankt Peterburga na severu in zračnega prostora Jekaterinburga na severovzhodu. Omejitve se bodo razširile tudi na vzhodna in jugovzhodna območja zračnega prostora Samare.

FOTO: Telegram

Gre sicer za območje, ki je primerljivo z velikostjo Francije.

Izjeme bodo veljale le za redne komercialne in čarterske lete, letala, namenjena evakuaciji in nudenju nujne medicinske pomoči, letala specifičnih zračnih operacij, kot je kemično škropljenje, za nadzor cevovodov in daljnovodov in letala za izvajanje del v okviru državnih pogodb, so še pojasnili v združenju.

Omejitve naj bi bile v skladu z ukazi Putinovega ministrstva za promet v kratkem formalizirane z NOTAM - gre za uradna in obvezna obvestila pilotom in letalskim družbam. Neuradno naj bi normalno lahko z zasebnimi letali leteli ruski oligarhi.

Z novimi omejitvami želijo preprečiti tudi morebitne poskuse atentata na Putina.
FOTO: AP

Odločitev naj bi v Moskvi sprejeli zaradi ukrajinskih dronov, ki v zadnjem času vse pogosteje dosežejo tudi oddaljena in močno varovana območja v Rusiji. S prepovedjo civilnega letalstva pa želijo preprečiti, da bi ruska vojska morda tudi pomotoma prestregla ali sestrelila lahka civilna letala.

Odločitev o prepovedi naj bi imela tudi močno podporo ruskih varnostnih služb, ki želijo zmanjšati tveganja za poskuse atentata na Putina, vir iz ruske politike navajajo britanski mediji. Pojavilo se je namreč že več govoric, da je Putina strah za lastno varnost.

Zvezdnik priljubljene serije bo znova postal oče
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
Koliko korakov dnevno potrebujete za ohranjanje vitke postave
Med odplačevanjem kredita izgubite službo - to so tri realne situacije, kaj storiti
Evropska država z velikim pomanjkanjem moških – ženske najemajo moške
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Ja, Chef!
