Sumničavi Putin zapira zračni prostor, tudi nad Moskvo

"Spoštovani piloti in lastniki zračnih plovil. V začetku junija 2026 bodo poleti civilnih zračnih plovil v moskovskem zračnem prostoru do višine 5100 metrov popolnoma prepovedani," je na Telegramu zapisalo Rusko združenje lastnikov letal in pilotov (Raopa) in podrobno navedlo območja, kjer bo veljala prepoved. Od beloruske meje na zahodu do zračnega prostora Sankt Peterburga na severu in zračnega prostora Jekaterinburga na severovzhodu. Omejitve se bodo razširile tudi na vzhodna in jugovzhodna območja zračnega prostora Samare.

Gre sicer za območje, ki je primerljivo z velikostjo Francije.

Izjeme bodo veljale le za redne komercialne in čarterske lete, letala, namenjena evakuaciji in nudenju nujne medicinske pomoči, letala specifičnih zračnih operacij, kot je kemično škropljenje, za nadzor cevovodov in daljnovodov in letala za izvajanje del v okviru državnih pogodb, so še pojasnili v združenju.

Omejitve naj bi bile v skladu z ukazi Putinovega ministrstva za promet v kratkem formalizirane z NOTAM - gre za uradna in obvezna obvestila pilotom in letalskim družbam. Neuradno naj bi normalno lahko z zasebnimi letali leteli ruski oligarhi.