Putin zaradi okužbe med sodelavci v samoizolaciji

Ruski predsednik Vladimir Putin je moral zato odpovedati srečanje s tadžikistanskim predsednikom Emomalijem Rahmonom , v ospredju njunih pogovorov pa bi bilo hitro poslabšanje varnostnih razmer v sosednjem Afganistanu. Kot so še dodali njegovi predstavniki za stike z javnostjo, je predsednik sicer zdrav in je bil na testiranju na novi koronavirus negativen. Cepljen je z dvema odmerkoma ruskega cepiva Sputnik.

Putin na nenapovedanem obisku v Moskvi sprejel Asada

Putin je sicer še v ponedeljek v Kremlju na nenapovedanem obisku gostil sirskega predsednika Bašarja al Asada. Ruski predsednik je obsodil prisotnost tujih sil v Siriji. Asad pa je opozoril na zastoj v političnih pogovorih med stranmi v Siriji.

"Glavna težava je po mojem mnenju, da tuje oborožene sile ostajajo v določenih regijah države brez odobritve Združenih narodov ali vašega dovoljenja," je Putin dejal Asadu, so danes sporočili iz Kremlja.

Izpostavil je skupne rusko-sirske napore v sirskem konfliktu. "Teroristi so utrpeli zelo resno škodo in sirska vlada pod vašim vodstvom nadzoruje 90 odstotkov ozemlja države," je še povedal ruski predsednik.

Tudi Asad je pozdravil "pomembne rezultate" sirske in ruske vojske, vključno z vračanjem beguncev, ki so morali zapustiti domove in domovino.

Iz urada sirskega predsednika so sporočili, da so na pogovorih razpravljali o pomenu političnih dogovorov med Sirci brez tujega vmešavanja. Asad je na srečanju poudaril, da so politični pogovori v ruskem Sočiju in kazahstanskem Nursultanu bistveno prispevali k normalizaciji odnosov v Siriji.

"Rad bi poudaril, da so se politični procesi, ki smo jih izvajali, ustavili pred približno tremi leti. Za to zagotovo obstajajo razlogi. Obstajajo določene države, ki bi storile vse, kar je možno, da bi destruktivno vplivale na priložnost za organizacijo političnih procesov," je dejal.

Na srečanju v Kremlju sta po navedbah sirske strani sodelovala tudi sirski zunanji minister Fajzal al Mekdad in ruski obrambni minister Sergej Šojgu.

Moskva je ključni zaveznik Asadovega režima od začetka sirskega konflikta leta 2011 in je bistveno prispevala k njegovemu uspehu v vojni. Rusija v Siriji tako ohranja svoja vojaška oporišča. Zaradi podpore Asadu je sicer Rusija deležna zahodnih sankcij.