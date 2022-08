Putin zatrdil, da Rusija ne bo prva uporabila jedrskega orožja

Uvodni nastopi večine govornikov na konferenci NPT so kritizirali grožnje Rusije z uporabo jedrskega orožja v primeru posredovanja Nata v Ukrajini.

ZDA, Velika Britanija in Francija so obenem v skupni izjavi obnovile zavezo, da bodo preprečile nadaljnje širjenje jedrskega orožja, k čemur so se januarja zavezale skupaj s Kitajsko in Rusijo. Vse tri države so obenem pozvale Rusijo, naj spoštuje mednarodne zaveze iz NPT in naj preneha z "neodgovorno in nevarno jedrsko retoriko in ravnanjem".

Putin je v svojem sporočilu ob odprtju konference NPT, objavljenem na spletni strani Kremlja, očitke zavrnil in zatrdil, da Rusija ne bo tista, ki bo prva uporabila jedrsko orožje. "Izhajamo iz tega, da v jedrski vojni ne more biti zmagovalcev in da se ta ne sme nikoli začeti," je zapisal. Kot je zatrdil, Rusija izpolnjuje vse zaveze iz NPT in jih bo tudi v prihodnje.