Članice zveze Nato spodbujajo Kijev k podaljševanju konflikta v Ukrajini, je izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Posvaril je pred uporabo zahodnega orožja za napade na Rusijo in dodal, da bi eskalacija napetosti škodila predvsem tistim državam, ki so se zanjo odločile. "V Evropi, zlasti v majhnih državah, bi se morali zavedati, s čim se igrajo," je do izjav zaveznic Ukrajine kritičen ruski predsednik Vladimir Putin.