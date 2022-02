Putin ZDA obtožuje, da poskušajo zanetiti vojno med Ukrajino in Rusijo

Vladimir Putin je ZDA obtožil, da želi izkoristiti napeto situacijo med Rusijo in Ukrajino, da bi zanetil vojno med državama, piše BBC. Kot je dejal med včerajšnjim pogovorom z madžarskim predsednikom Viktorjem Orbanom, ZDA niso toliko zaskrbljene zaradi varnosti Ukrajine, ampak želijo upočasniti in preprečiti razvoj Rusije: "Ukrajina je le orodje za dosego tega cilja." ZDA medtem zagotavljajo, da bodo naredili vse, da preprečijo konflikt, ki ni v interesu nikogar.

Vladimir Putin in Viktor Orban

Napetosti med državama se še vedno zaostrujejo

"Konec tedna so se v Belorusiji in na meji z Ukrajino namestile dodatne ruske kopenske enote," je sicer v ponedeljek v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby in pri tem opozoril, da Rusija povečuje tudi svoje zmogljivosti na morju.