Putin bi svojega naslednika iskal med veterani vojne v Ukrajini

Putin je na srečanju govoril o sodelovanju veteranov vojne v Ukrajini na volitvah. "Iskati, najti in predlagati moramo ljudi, ki se ne bojijo služiti domovini in so že bili pripravljeni tvegati svoje zdravje in celo življenje," je po poročanju ruskih medijev dejal Putin.

Po njegovi oceni si takšni ljudje zaslužijo napredovanja na vodilne položaje. "Oni bodo naši nasledniki in o tem moramo razmisliti."