Putin bi svojega naslednika iskal med veterani vojne v Ukrajini

Putin je na srečanju govoril o sodelovanju veteranov vojne v Ukrajini na volitvah. "Iskati, najti in predlagati moramo ljudi, ki se ne bojijo služiti domovini in so že bili pripravljeni tvegati svoje zdravje in celo življenje," je po poročanju ruskih medijev dejal Putin.
Po njegovi oceni si takšni ljudje zaslužijo napredovanja na vodilne položaje. "Oni bodo naši nasledniki in o tem moramo razmisliti."
Koliko Rusov se je in se še bori v vojni v Ukrajini, uradno ni znano. A dejstvo je, da se veliko tistih, ki preživijo, domov vrne travmatiziranih, veterani pa imajo pri vključevanju v socialno življenje pogosto težave, s katerimi se bo morala soočati tudi država. Marsikdo namreč podleže pastem kriminala in kaznivih dejanj.
72-letni Vladimir Putin je na oblasti sicer že več kot 25 let. Prvič je na vrh ruske oblasti prišel 9. avgusta 1999, ko je postal predsednik ruske vlade, manj kot leto dni kasneje pa predsednik države. V maju 2024 je začel svoj peti mandat, s katerim bo ostal na oblasti vsaj do leta 2030.