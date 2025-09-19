Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Putin bi svojega naslednika iskal med veterani vojne v Ukrajini

Moskva, 19. 09. 2025 17.13 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Ruski predsednik Vladimir Putin, ki državi vlada že več kot četrt stoletja, potiho očitno že pogleduje proti svojemu nasledniku in prihodnosti Rusije. Med srečanjem z različnimi predstavniki dume naj bi dejal, da mora biti naslednja generacija političnih voditeljev sestavljena iz ruskih veteranov vojne v Ukrajini.

Putin je na srečanju govoril o sodelovanju veteranov vojne v Ukrajini na volitvah. "Iskati, najti in predlagati moramo ljudi, ki se ne bojijo služiti domovini in so že bili pripravljeni tvegati svoje zdravje in celo življenje," je po poročanju ruskih medijev dejal Putin. 

Po njegovi oceni si takšni ljudje zaslužijo napredovanja na vodilne položaje. "Oni bodo naši nasledniki in o tem moramo razmisliti."

Vladimir Putin
Vladimir Putin FOTO: AP

Koliko Rusov se je in se še bori v vojni v Ukrajini, uradno ni znano. A dejstvo je, da se veliko tistih, ki preživijo, domov vrne travmatiziranih, veterani pa imajo pri vključevanju v socialno življenje pogosto težave, s katerimi se bo morala soočati tudi država. Marsikdo namreč podleže pastem kriminala in kaznivih dejanj. 

72-letni Vladimir Putin je na oblasti sicer že več kot 25 let. Prvič je na vrh ruske oblasti prišel 9. avgusta 1999, ko je postal predsednik ruske vlade, manj kot leto dni kasneje pa predsednik države. V maju 2024 je začel svoj peti mandat, s katerim bo ostal na oblasti vsaj do leta 2030. 

Vladimir Putin Rusija vojni veterani Ukrajina naslednik
Naslednji članek

Ruski Migi-31 v estonskem zračnem prostoru, domov so jih pospremila Natova letala

SORODNI ČLANKI

Zelenski obiskal fronto: povrnili smo sedem naselij na vzhodu

'Naj se Putin boji'

Putin Zelenskega vabi v Moskvo, slednji vrača: 'Lahko pride v Kijev'

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256