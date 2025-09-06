Putin Zelenskega vabi v Moskvo, slednji vrača: 'Lahko pride v Kijev'

"Lahko pride v Kijev," je danes dejal Volodimir Zelenski v intervjuju za ameriško televizijo ABC News.

Pojasnil je, da ne more iti v Moskvo, ker je njegova država tarča ruskih napadov, in dodal, da je Putinov predlog Moskve kot kraja srečanja le taktika zavlačevanja. "Ne morem iti v prestolnico tega terorista. To je razumljivo in tudi on to razume," je poudaril ukrajinski predsednik.

Zelenski je še dejal, da Putinu ne bi smeli verjeti in da se igra z ZDA.

Ukrajinski predsednik je večkrat predlagal pogovore z ruskim kolegom o prekinitvi ognja v Ukrajini, kjer je Rusija februarja 2022 začela invazijo. Po navedbah ukrajinskih virov, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je najmanj sedem držav ponudilo, da lahko gostijo takšno srečanje. Med njimi so Turčija in tri zalivske države.