Putin 'žvižgaču' Snowdnu podelil rusko državljanstvo

Edward Snowden je leta 2013 objavil podatke o metodah in nadzoru telefonskih in spletnih informacij v ZDA in tujini. Šlo je za strogo zaupne podatke, ki so kompromitirali delovanje ameriških in britanskih tajnih služb, in razkril je, da je oblast razpolagala z osebnimi podatki državljanov. Snowden je objavil različne strogo zaupne dokumente NSA.

"Žvižgač" je tudi razkril ameriška prisluškovanja voditeljem drugih (zavezniških) držav, navaja TASS. Kot je povedal, je to storil, ker je menil, da si ljudje želijo vedeti, kaj počne NSA, ki da jih nadzoruje in vdira v njihovo zasebnost.