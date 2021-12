Biden Putinu, če bi napadel Ukrajino, zagrozil s sankcijami, 'kakršnih še ni videl'

"Dal sem mu jasno vedeti da bodo, če napade Ukrajino, resne posledice, resne posledice - gospodarske posledice, kakršnih še ni videl, ali jih ni videl še nihče," je o pogovoru z Vladimirjem Putinom dejal Joe Biden.

Dodal je, da bi poleg gospodarskih sankcij ruski napad na Ukrajino tudi sprožil okrepljeno vojaško prisotnost ZDA na ozemlju članic zveze Nato v Vzhodni Evropi. "Verjetno bomo morali okrepiti prisotnost v Natovih državah, da jih pomirimo, še posebej tiste na vzhodnem robu. Ob tem sem dal jasno vedeti, da bomo Ukrajini zagotovili zmogljivosti za obrambo," je dejal.

Vnaprej je predsednik ZDA grožnjo zmanjšal s tem, ko je priznal, da napotitev ameriških enot za obrambo Ukrajine ni v igri, ker Ukrajina ni članica zveze Nato. "Imamo moralno in pravno obvezo do zaveznic Nata po 5. členu. To je sveta obveza, ki pa ne seže do Ukrajine," je še dodal.

Pariz svari Rusijo

Sicer pa je Biden po torkovi videokonferenci s Putinom, ki večjega napredka ni prinesla, govoril z glavnimi zavezniki ZDA v Evropi."Rusiji so bila poslana močna sporočila, da bi imel nov napad na ozemeljsko celovitost Ukrajine strateške in hude posledice," je po telefonskem pogovoru med voditelji ZDA, Francije, Nemčije, Italije in Velike Britanije sporočilo francosko zunanje ministrstvo. T. i. kvintet zahodnih zaveznic je "izrazil svojo odločenost, da je treba suverenost Ukrajine spoštovati", so še dodali.

Tudi tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je potrdil pogovor evropskih voditeljev z Joejem Bidnom in dejal, da so udeleženci izrazili "svojo polno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine" ter izpostavili, da mora Rusija "zmanjšati napetosti in si prizadevati za diplomatsko rešitev", tudi v okviru t. i. normandijskega formata in sporazumov iz Minska.

Rusija si je leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar ni mednarodna skupnost nikoli priznala. Istega leta so proruski separatisti prevzeli nadzor nad vzhodnimi regijami Ukrajine in razglasili neodvisnost, ki prav tako ni doživela mednarodnega priznanja.