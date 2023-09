Razkriti še nikoli videni posnetki Putinovih počitnic v 90. letih

Finska televizija je objavila doslej še nikoli videne posnetke Putinovega zasebnega obiska Finske v zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. Na sproščenih počitnicah se je aktualni ruski predsednik preizkusil v namiznem tenisu, pikadu in ribolovu. Družbo mu je delala njegova družina in takratni župan Sankt Peterburga in Putinov šef Anatolij Sobčak.

Anonimni vir je finski televizijski hiši YLE posredoval še nikoli objavljene posnetke. Ti so nastali za prvomajske praznike v začetku 90. letih prejšnjega stoletja, ko je bil Vladimir Putin star okoli 40 let. Malo pred tem je postal svetovalec Anatolija Sobčaka, takratnega župana mesta Sankt Peterburg. Na posnetkih Putin in Sobčak igrata namizni tenis proti županovim varnostnikom. Družba se kasneje odpravi na ribolov. Putin, ki se je očitno zavedal, da ga snemajo, je obrnjen s hrbtom proti kameri. Na obisku ga je sicer spremljala tudi njegova družina – žena Ljudmila in hčerki Marija in Katerina. Posnetki prikazujejo tudi družbo ob sproščenem kosilu s pivom in vinom v kamniti zgradbi. Sobčak je na čelu mize. Ko so županu postregli velik kos mesa, se je Putin pošalil o tržnem gospodarstvu, ki so ga v Rusiji uvedli po koncu komunizma.

Posnetki so nastali v vili finskega podjetja Thomesto, ki je uvažalo les iz Rusije. Nahajala se je na otoku Torsö v kraju Raseborg, približno 95 kilometrov zahodno od Helsinkov, na južni obali Finske. Putin se je v Leningrad, zdaj Sankt Peterburg, vrnil leta 1990, potem ko je pet let preživel v Dresdnu kot obveščevalni častnik KGB. Ob prihodu v Rusijo se je pridružil ekipi Sobčaka in postal vodja odbora za zunanje odnose, odgovoren za trgovino in tuje naložbe. Putin trdi, da je avgusta 1991 izstopil iz KGB v znak protesta proti spodletelemu državnemu udaru proti Mihailu Gorbačovu. Po navedbah vira YLE je Putin med obiskom Finske potrdil, da je delal za vohunsko agencijo.

