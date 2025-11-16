Putin zagotovil državne službe vsaj 24 članom svoje družine

Med ljudmi na "seznamu moči", ki so po mnenju Proekta profitirali od svojih povezav s predsednikom, so tudi Putinovi vnuki. To pomeni, da ima tretja generacija družine Putin neposredno korist od državnega sistema. Preiskava navaja tudi, da so se materialno okoristile družine štirih žensk, ki jih v javnosti najpogosteje povezujejo s Putinom.

Domnevno naj bi v ta krog spadale družine Putinove bivše žene Ljudmile Putina-Očerjetnaje, Aline Kabajeve, Svetlane Krivonogih in Alise Piščeve, žensk, ki jih mediji pogosto povezujejo z ruskim predsednikom.

Ruska preiskovalna novinarja Roman Badanin in Mihail Rubin v nedavno izdani knjigi trdita, da imata Putin in Kabajeva dva otroka, sinova, stara deset in šest let, ki uporabljata priimek Spiridonov. Kremelj te informacije ni nikoli potrdil.

Hkrati je Putin na srečanju z ministri govoril o demografskih izzivih Rusije in poudaril, da država ne bi smela pritiskati na državljane pri sprejemanju odločitev o starševstvu. "Poudarjam, da na tem področju absolutno ne more in ne bi smelo biti nobenega pritiska. Odločitev o otroku je zasebna zadeva vsakega posameznika in vsake družine," je dejal.

Vendar pa je državljane pozval, naj "iskreno težijo k radostim materinstva in očetovstva", pri čemer je obljubil, da bo država družinam nudila podporo. "Storiti moramo vse, da rojstvo otrok ne bo poslabšalo kakovosti življenja, temveč nasprotno – dvignilo status družine," je dodal.

Čeprav se Kremelj ni izrekel o obtožbah portala, raziskovalci trdijo, da noben ruski vladar v preteklem stoletju ni imel toliko članov svoje družine v državnih strukturah. Ti podatki bi, če bi bili potrjeni, še dodatno okrepili trditve mednarodnih analitikov o izjemni centralizaciji oblasti okoli ruskega predsednika in njegovega ožjega kroga, še piše britanski časnik.