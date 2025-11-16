Svetli način
Tujina

Putin zagotovil državne službe vsaj 24 članom svoje družine

Moskva, 16. 11. 2025 16.35 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
80

Po poročanju birtanskega tabolida Daily Star naj bi ruski predsednik Vladimir Putin v preteklih letih na različne položaje v državnih institucijah imenoval vsaj 24 članov svoje družine, kar jim je po navedbah preiskave prineslo "znatne finančne koristi".

To je rekordno število družinskih povezav znotraj ruske vlade v zadnjih sto letih, kaže poročilo preiskovalnega portala Proekt, objavljeno prejšnji teden na Telegramu, poroča Daily Star.

Med ljudmi na "seznamu moči", ki so po mnenju Proekta profitirali od svojih povezav s predsednikom, so tudi Putinovi vnuki. To pomeni, da ima tretja generacija družine Putin neposredno korist od državnega sistema. Preiskava navaja tudi, da so se materialno okoristile družine štirih žensk, ki jih v javnosti najpogosteje povezujejo s Putinom.

Putin, Alina Kabajeva
Putin, Alina Kabajeva FOTO: Profimedia

Domnevno naj bi v ta krog spadale družine Putinove bivše žene Ljudmile Putina-Očerjetnaje, Aline Kabajeve, Svetlane Krivonogih in Alise Piščeve, žensk, ki jih mediji pogosto povezujejo z ruskim predsednikom.

Ruska preiskovalna novinarja Roman Badanin in Mihail Rubin v nedavno izdani knjigi trdita, da imata Putin in Kabajeva dva otroka, sinova, stara deset in šest let, ki uporabljata priimek Spiridonov. Kremelj te informacije ni nikoli potrdil.

Hkrati je Putin na srečanju z ministri govoril o demografskih izzivih Rusije in poudaril, da država ne bi smela pritiskati na državljane pri sprejemanju odločitev o starševstvu. "Poudarjam, da na tem področju absolutno ne more in ne bi smelo biti nobenega pritiska. Odločitev o otroku je zasebna zadeva vsakega posameznika in vsake družine," je dejal.

Vendar pa je državljane pozval, naj "iskreno težijo k radostim materinstva in očetovstva", pri čemer je obljubil, da bo država družinam nudila podporo. "Storiti moramo vse, da rojstvo otrok ne bo poslabšalo kakovosti življenja, temveč nasprotno – dvignilo status družine," je dodal.

Čeprav se Kremelj ni izrekel o obtožbah portala, raziskovalci trdijo, da noben ruski vladar v preteklem stoletju ni imel toliko članov svoje družine v državnih strukturah. Ti podatki bi, če bi bili potrjeni, še dodatno okrepili trditve mednarodnih analitikov o izjemni centralizaciji oblasti okoli ruskega predsednika in njegovega ožjega kroga, še piše britanski časnik.

vladimir putin žene ljubice
KOMENTARJI (80)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
16. 11. 2025 19.00
Ja, pri nas ali pa drugje je pa kaj drugače? Povsod je enako.
ODGOVORI
0 0
fljfo
16. 11. 2025 18.59
+1
Ko so pred dnevi ruski agresorji ubijali civiliste so bili komentarji zaklenjeni...
ODGOVORI
1 0
Levi so barabe
16. 11. 2025 18.59
+1
Kadar vam prav pride se pa sklucujete na dailymail? A njihovo poročanje o bidnu in kameli vam pa ni bil ok ?
ODGOVORI
1 0
Nidani
16. 11. 2025 18.57
-2
Ja čudno...Trump pa rihta službe demokratom, a ne?🤣
ODGOVORI
2 4
Nidani
16. 11. 2025 18.58
-4
No, ampak Janezu in njegovemu kadrovanju ne seže do kolen...
ODGOVORI
0 4
ptuj.si
16. 11. 2025 18.59
+1
Janez Drnovšek?
ODGOVORI
1 0
Stojadina-sportiva
16. 11. 2025 18.56
+3
Rekordno 😂...pri nas en direktor javne firme večim biznis zrihta...
ODGOVORI
4 1
slayer2
16. 11. 2025 18.55
+6
To nič napram našemu javnemu sektorju!!! Sploh pa ne vem, zakaj naj bi bilo to pomembno za nas,razen tega,da ga hočete spet prikazati v slabi luč,medtem,ko naše milijarde odtekajo v ukronacijo,ki je ne robu kolapsa,banda kravatarska!!!
ODGOVORI
7 1
Un71
16. 11. 2025 18.53
+3
A ne? A res? A tako kot vladajoči (levi, desni) pri nas? Ne me basat, ne morem vrjet, da je Putin tak....
ODGOVORI
5 2
a res1
16. 11. 2025 18.48
+0
Kaj nebi dal vsakim par miljonov pa niti na šiht jim nebi blo treba pa mir.
ODGOVORI
1 1
ivan res grozni
16. 11. 2025 18.52
-1
Saj jim jih je dal! Večino oligarhov je ustvaril kar Putin sam,
ODGOVORI
2 3
Buci in Bobo
16. 11. 2025 18.48
+4
Sej ni slab človek...
ODGOVORI
5 1
ivan res grozni
16. 11. 2025 18.53
-1
Se vam zdi, da je na njem kaj človeškega!
ODGOVORI
2 3
Buci in Bobo
16. 11. 2025 18.57
Živeti se mora!
ODGOVORI
0 0
Vrhovni poveljnik
16. 11. 2025 18.46
-2
Janezs je razpršil svoje ogabe po vsej državni upravi.
ODGOVORI
4 6
Prokleta Zima
16. 11. 2025 18.45
-3
Tridnevna ruska vojaška operacija je terjala do včeraj 1156400 +1040 žrtev na ruski strani.
ODGOVORI
3 6
Buci in Bobo
16. 11. 2025 18.50
-2
Da greš v Rusiji za vojaško kariero, moraš bit pošteno mahnjen.
ODGOVORI
2 4
ivan res grozni
16. 11. 2025 18.57
+0
Kaj pomeni prva številka? Ruske žrtve so dvakrat višje, saj gredo v napsad ne glede na žrtve. Vse svoje, ki oklevajo v borbi sami likvidirajo. .
ODGOVORI
1 1
Big dick
16. 11. 2025 18.44
+7
Golob pa je to presegel prvi dan vladanja za tisočkrat šel je še globje do poročne priče.
ODGOVORI
8 1
ivan res grozni
16. 11. 2025 18.57
Verjamete tudi v ploščato Zemljo?
ODGOVORI
0 0
Rob123
16. 11. 2025 18.44
+4
Kle na balkanu je pa se slabse!
ODGOVORI
5 1
Vrhovni poveljnik
16. 11. 2025 18.47
-4
Kako je pri vas na Balkanu vemo, a tu je Slovenija.
ODGOVORI
1 5
Rob123
16. 11. 2025 18.54
+2
Slovenija je pac na Balkanu tako kot ti! Tipična balkanska banana republika!
ODGOVORI
3 1
blekk
16. 11. 2025 18.43
+3
Kjer koli se najde. Pri nas še v hujših številkah!!!!
ODGOVORI
3 0
Bananistanec
16. 11. 2025 18.45
+1
Pa še v sorodu niso
ODGOVORI
1 0
Big dick
16. 11. 2025 18.43
+1
Tolk jih je Levica kadrirala prvi dan koalicije in potem dalje vsak dan, pa si delijo proračunske novce kjer se le da.
ODGOVORI
4 3
zapiramvamustaaa
16. 11. 2025 18.43
+8
Kako pa kaj Zelenski pa zlate wc školjke pa milijončki v hiši?!
ODGOVORI
9 1
fljfo
16. 11. 2025 18.44
+0
Ukrajinci morajo zrušiti Zelenskega, saj se bodo s tem lajacem težko še naprej upirali okupatorju...
ODGOVORI
4 4
Heprk
16. 11. 2025 18.52
+3
ne morejo ga saj niti ni vec predsednik, ker ni blo volitev, pa se anglezi ne pustijo da se ga odstrani
ODGOVORI
4 1
Magic-G-spot
16. 11. 2025 18.43
+2
Poglejte v Sloveniji kako so sparjeni v JS in JU pa vse v gospodarstvo..... vse preko familij poznanstev prijateljev vez.... in se ne odlepijo od sluzb do smrti ampak se samo premescajo iz enega stolcka na drugega. Rusija ima 150 miljonov ljudi drugace Slovenija pa 2 miljona 200+ zupanov in JS vecji kot gospodarstvo :) Pa boglejte kako so poslanci prisli v Bruselj. Nekateri sploh izvoljeni niso bili. Nemec Sarec..... Ce znas mahat z repom in lajat evo sluzbice. Skratka nepomembno spet za ljudi samo da nekaj blodijo medtem ko jih dobijo kako kradejo denar namenjen ukrajini za obrambo.
ODGOVORI
3 1
biggie33
16. 11. 2025 18.40
+7
A pri nas pa ni tako??
ODGOVORI
8 1
sseebbaa
16. 11. 2025 18.39
+9
24 članom v celi rusiji in še to menda...pri nas zaposli tudi vse sorodstvo in je številka pribljižno enaka, pa nas je toliko kot pol moskve
ODGOVORI
11 2
4krogci
16. 11. 2025 18.38
+9
Predsednik najvecje drzave na svetu zaposlil 24svojih sorodnikov….amater! V nasih obcinah zupan zaposli vec svojih dorodnikov!
ODGOVORI
11 2
MasteRbee
16. 11. 2025 18.40
+2
Zahod je že gnil, vse do lokalnega pasjega društva.
ODGOVORI
4 2
