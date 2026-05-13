Tujina

Nov posnetek: Putin sam za volanom, v hotel s šopkom rož

Moskva, 13. 05. 2026 12.04 pred 40 minutami 2 min branja 18

Avtor:
M.S.
Vladimir Putin vozi avto

Potem ko so se v zadnjih dneh pojavila poročila, da naj bi ruski predsednik zaradi strahu pred atentatom dneve preživljal v bunkerju, je Kremelj objavil nov videoposnetek. Na njem se Putin sam pripelje do hotela v Moskvi, kjer ga v avli čaka 89-letnica, njegova nekdanja učiteljica. V nadaljevanju ogovori še mimoidočega, ki pa so ga ruski neodvisni mediji identificirali kot nekdanjega varnostnika v enem od podjetij, povezanih s Putinom.

Kot je pred dnevi poročal Financial Times, ki se je skliceval na neimenovane in anonimne evropske obveščevalce, naj bi Rusija zaradi strahu pred atentatom zaostrila varnostne protokole za predsednika Vladimirja Putina.

Predsednik in njegova družina naj bi prenehali obiskovati svoje rezidence v Moskvi in na severozahodnem območju Valdaj ter naj bi namesto tega preživljali več časa v bunkerjih, tudi na območju Krasnodarja na jugu Rusije.

Kremelj je sicer navedbe zahodnih medijev označil za nesmiselne, včeraj pa so z javnostjo delili nov posnetek. Ta prikazuje sproščenega Putina, ki se za volanom ruskega SUV-ja z varnostnikom pripelje do hotela v središču Moskve. Iz avta stopi z velikim šopkom rož, nato pa se sprehodi v hotelsko avlo, kjer ga čaka njegova učiteljica iz otroštva.

Putin, oblečen v kavbojke in jakno, objema učiteljico Vero Gurevič, ta pa ga večkrat poljubi na lica.

V nadaljevanju se v avli rokuje še z mimoidočim, ki vstopi v hotel z družino. Pogovarjala sta se o vremenu, Putin pa je moškega vprašal, kakšna se mu zdi prestolnica. Pozneje je učiteljici pomagal do vozila in jo odpeljal na večerjo v Kremelj. Povabil jo je tudi na vojaško parado ob dnevu zmage, ki je potekala 9. maja, poroča Reuters.

Putin s svojo nekdanjo učiteljico
FOTO: Profimedia

Čeprav se zdi, da je moški naključni mimoidoči, pa ga je neodvisna ruska preiskovalna agencija Agency identificirala kot nekdanjega zaposlenega (varnostnika) v podjetju, ki je upravljalo luksuzne koče Putina in njegove dolgoletne partnerke.

Ruski predsednik, ki je na oblasti kot premier ali predsednik že od leta 1999, se v zadnjem času sooča s kritikami, da je vse bolj odtujen od ljudstva. V zadnjih mesecih mu je tudi padla podpora, a po navedbah državnih merilcev javnega mnenja kljub temu ostaja "visoka".

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

xxman.y
13. 05. 2026 12.44
Vse za javnost. Potem pa hitro nazaj pod zemljo... Navaden zajec.
hales
13. 05. 2026 12.41
Menda je bil že v 1. razredu osnovne šole predsednik. Predsednik razreda.
hales
13. 05. 2026 12.36
Mlada učiteljica, samo 16 let starejša od Vladimirja. Verjetno učenec njene prve generacije. Je bila še neizkušena in potem pride iz učenca takle človek...
GASLIGHTING DOUBLE BIND
13. 05. 2026 12.30
v ukrajini zgubu vso vojsko.
myomy
13. 05. 2026 12.30
Tudi Janša bi lahko kakšen šopek nesel svojim bivšim komunističnim učiteljem.
2mt8
13. 05. 2026 12.39
Tvoji nadrejeni pravoslavni bratje Rusi so se v Ukrajini zelo zmatrali. Iz 3 dni specialne operacije je nastalo 4 leta izčrpavajoče vojne. Seveda pa boš ti trdil, da je Ukrajina zavzeta in tik pred padcem, kajne?
jjjjjj
13. 05. 2026 12.27
Članek bi moral vprašati, če je bil to dvojnik od Putina.
flexilbe principles
13. 05. 2026 12.23
"preiskovalna agencija Agency" A ChatGPT ni dobro prevedel?
ata_jez
13. 05. 2026 12.35
Flexi, glej to čudo - ime agencije je »Агентство« (Agentstvo), prevod Agency ali po naše Agencija. 😁 An zato agencija Agencija.
Bolfenk2
13. 05. 2026 12.21
Pravi državnik je ta Putin. Evropa žal nima takih politikov zato pa v svetu EU več ne pomeni nič.
xxman.y
13. 05. 2026 12.42
Navadna zguba, nič drugega.
asdfghjklč
13. 05. 2026 12.20
kar delajte temu vojnemu zločincu reklamo.
manga
13. 05. 2026 12.20
Skriva se pred Kalasovo in Uršulo.Bolani so vnuki in pravnuki nacistov...
big_foot
13. 05. 2026 12.16
Ja in? Kaj je tako nenavadnega, a da zna avto vozit? A to da kam gre? Saj če kdo misli da naokoli ne mrgoli bodyguardov se itak moti.
hales
13. 05. 2026 12.37
Nenavadno je to, da sam vozi avto. Naš bodoči predsednik vlade ne zna niti pošte prevzeti.
Roadkill
13. 05. 2026 12.11
Imam občitek da je to eden izmed preostalih dveh Putinov od treh
Roadkill
13. 05. 2026 12.12
Tega tipa ponavadi pošljejo na teren izgleda. Je bil tudi v Mariupolu na obisku
hales
13. 05. 2026 12.39
Kaj bo, ko bodo vsi dvojniki pomrli? Težko bo dobit dvojnika, ki bo izgledal kolikor toliko podobno, ker bodo imeli samo 30 let. Potem bo moral res sam voziti avto? No, sej bi lahko učiteljico z zavezanimi očmi pripeljali k njemu v bunker.
