Nov posnetek: Putin sam za volanom, v hotel s šopkom rož

Kot je pred dnevi poročal Financial Times, ki se je skliceval na neimenovane in anonimne evropske obveščevalce, naj bi Rusija zaradi strahu pred atentatom zaostrila varnostne protokole za predsednika Vladimirja Putina. Predsednik in njegova družina naj bi prenehali obiskovati svoje rezidence v Moskvi in na severozahodnem območju Valdaj ter naj bi namesto tega preživljali več časa v bunkerjih, tudi na območju Krasnodarja na jugu Rusije.

Kremelj je sicer navedbe zahodnih medijev označil za nesmiselne, včeraj pa so z javnostjo delili nov posnetek. Ta prikazuje sproščenega Putina, ki se za volanom ruskega SUV-ja z varnostnikom pripelje do hotela v središču Moskve. Iz avta stopi z velikim šopkom rož, nato pa se sprehodi v hotelsko avlo, kjer ga čaka njegova učiteljica iz otroštva. Putin, oblečen v kavbojke in jakno, objema učiteljico Vero Gurevič, ta pa ga večkrat poljubi na lica.

V nadaljevanju se v avli rokuje še z mimoidočim, ki vstopi v hotel z družino. Pogovarjala sta se o vremenu, Putin pa je moškega vprašal, kakšna se mu zdi prestolnica. Pozneje je učiteljici pomagal do vozila in jo odpeljal na večerjo v Kremelj. Povabil jo je tudi na vojaško parado ob dnevu zmage, ki je potekala 9. maja, poroča Reuters.

Putin s svojo nekdanjo učiteljico FOTO: Profimedia