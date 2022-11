Putina nasmejal lažni kancler Scholz

"Želeli smo se odpovedati ruskemu plinu. Toda z besedami ruskega klasika: Želeli smo si najboljše, a se je izkazalo, da je vse tako, kot je vedno bilo," prizna lažni kancler.

Gre za besede nekdanjega ruskega predsednika vlade Viktorja Černomirdina, ki so sčasoma postale ruski idiom. "On pove tako, kot je," na to Scholzovo priznanje odvrne Putin.

Pred tem naj bi lažni kancler izrekel tudi nekaj protiameriških replik iz priljubljenega ruskega akcijskega filma Brat.