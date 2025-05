Putinov helikopter 'ujet' v roju ukrajinskih dronov

"Rad bi poudaril dejstvo, da se je intenzivnost napadov med preletom letal vrhovnega poveljnika nad ozemljem Kurske regije znatno povečala," je dejal Jurij Daškin za državno televizijo Rusija 1. Enote zračne obrambe na tem območju so po njegovih navedbah morale "hkrati izvajati protiletalski boj in zagotavljati varnost predsednikovega helikopterja v zraku. Naloga je bila opravljena. Napad sovražnih brezpilotnih letalnikov je bil odbit, vsi zračni cilji pa so bili zadeti," je dejal.

Kljub vsemu gre za resen varnostni spodrsljaj, ocenjujejo nekateri ruski vojaški blogerji. Putinovi premiki so sicer zelo skrbno varovana informacija, in če je Ukrajina res izvedela za njegovo približno lokacijo, bi to lahko pomenilo resno težavo v varnostnem sistemu.

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Kursk odpravil v torek, prvič po tem, ko so nadzor nad celotno regijo aprila letos znova prevzele ruske sile. Predsednik se je po navedbah Kremlja srečal z guvernerjem Aleksandrom Hinshteinom, pa tudi z vodji lokalnih občin in prostovoljci, ki pomagajo pri obnovi regije, poroča Russia Today.