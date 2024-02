Putinov izzivalec ali 'koristni bedak': kdo je Boris Nadeždin?

Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin je v sredo volilni komisiji predal zaboje s podpisi volivcev. Kot so sporočili jih je bilo krepko več kot 200.000, kolikor jih neodvisni kandidati v Rusiji potrebujejo za vložitev kandidature. To pot je ubral tudi predsednik Vladimir Putin, ki z dosego cenzusa sicer ni imel nobenih težav. Volilna komisija lahko sicer Nadeždinove podpise še vedno zavrne in se sklicuje na nepravilnosti, zato bo na potrditev njegove kandidature treba počakati še nekaj dni. Pa vendar število podpornikov, ki so v večjih mestih hiteli oddati podpis vendarle ni zanemarljivo.

Toda, kdo je Boris Nadeždin? Rojen je bil pred 60 leti v uzbekistanskem Taškentu. Kot pravi, je mešanega rusko-ukrajinsko-poljsko-romunsko-judovskega porekla.

V Rusiji, kjer politično polarizacijo dojemajo malce drugače kot na zahodu, 60-letni politik velja za desnega liberalca. Nadeždin je pogosto menjal stranke, svojčas je bil sodelavec in zaveznik umorjenega Borisa Nemcova. Leta 1991 se je tako najprej pridružil Ruskemu demokratičnemu gibanju za reforme, leta 1995 Stranki ruske enotnosti in sloge, med letoma 1999 in 2008 je bil član Zveze desničarskih sil, kasneje stranke Pravičen vzrok, vmes pa se je večkrat pojavil kot kandidat na neodvisnih listah. Leta 2016 je poskušal tudi kandidirati na listi Putinove Združene Rusije, vendar je bil kot kandidat liberalne platforme znotraj stranke poražen na primarnih volitvah.

Nadeždhin je bil poslanec v 3. sklicu državne dume od leta 1999 do 2003. Na ruskih volitvah leta 2003 je doživel neuspeh. Marca je na volitvah v moskovsko regionalno dumo neuspeh ponovil, do izvolitve mu je zmanjkala le desetinka odstotka, volilno komisijo in takratnega viceguvernerja moskovske oblasti pa je obtožil kraje glasov. Leta 2011 je razburil nekatere člane stranke in del javnosti, ko je dejal, da se želi v Moskvi ukvarjati z ruskim vprašanjem ter da je sodeloval pri organizaciji več okroglih miz, na katerih so sodelovali ruski nacionalisti in skinheadi (obritoglavci), je poročal časnik Izvestija. Svoje stališče je utemeljeval s podatki o priseljevanju prebivalcev iz južni ruskih regij v prestolnico. Zaradi domnevnega sodelovanja s skrajnimi nacionalisti so v stranki nekaj časa zahtevali njegovo izključitev, do katere pa ni prišlo. Kasneje je iz stranke izstopil sam.

Pred ruskimi predsedniškimi volitvami leta 2012, je Nadeždin kandidatom ponudil, da postane pooblaščenec v volilnih štabih vseh predsedniških kandidatov, vključno s Putinovim. Nadeždin je to pojasnil z željo, da bi lahko na voliščih postavil opazovalce. Putin ga ni sprejel kot pooblaščenega predstavnika, je pa vseeno postal njegov opazovalec na volitvah.

Leta 2020 je Nadeždin podpisal poziv ruskim državljanom proti sprejetju sprememb ruske ustave, ki jih je predlagal predsednik Putin. Kmalu po ruski invaziji na Ukrajino je Nadeždin začel glasneje kritizirati politiko Kremlja. Aprila 2022 je dejal, da je Sovjetska zveza okupirala Čehoslovaško in Vzhodno Evropo. Po vojaškem porazu med ukrajinsko protiofenzivo v Harkovu pa je v razpravi na televiziji NTV kritiziral ruske obveščevalne službe in pozval k pogovorom o končanju konflikta. Ob enem je kritiziral rusko vojaško strategijo, ki jo je označil za "kolonialno", in dejal, da Ukrajine ni mogoče premagati z uporabo obstoječih metod in orožij. Znani prokremeljski televizijski voditelj Vladimir Solovjov je takrat pozval k aretaciji Nadeždina, ker naj bi z izjavami žalil oborožene sile Ruske federacije.