Putinov kritik zaradi zastrupitve pristal v bolnišnici

Navalni je bil na letalu iz Sibirije proti Moskvi, ko se je začel nenadoma zelo slabo počutiti. Letalo je nato zasilno pristalo, njega pa so nemudoma prepeljali v bolnišnico v Omsku, kjer je na intenzivni negi na oddelku za toksikologijo, po navedbah vodstva bolnišnice pa je njegovo stanje resno.

Kot je tvitnila Jarmiševa, predvidevajo, da so ga namerno zastrupili, in sicer tako, da so nekaj vmešali v njegov čaj, saj je bila to edina stvar, ki jo je danes zjutraj popil. "Zdravniki pravijo, da se je strup preko vroče tekočine zelo hitro absorbiral,"je pojasnila.