'Putinov manever' Aleksandra Vučića?

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo po zadnjih napovedih Aleksandra Vučića konec leta ali morda že do konca junija. Naslednje leto se mu izteče tudi drugi predsedniški mandat, po tamkajšnji ustavi pa za to funkcijo ne more več kandidirati. V primeru, da se Vučić odloči za to potezo, bi šlo za podoben 'ustavni manever', ki ga je po dveh zaporednih predsedniških mandatih v Rusiji na začetku stoletja izvedel Vladimir Putin.

Ana Brnabić, ki je tudi podpredsednica glavnega odbora vladajoče SNS, je v pogovoru za srbsko javno radiotelevizijo RTS danes dejala, da Vučić ne namerava spreminjati ustave. "Mi v SNS upamo, bomo govorili z njim, ga prosili, da bo naš kandidat za predsednika vlade. Ali bo ali ne, bomo videli," je izjavila.

Pogovore bodo v SNS po njenih besedah začeli predvidoma v petek, Vučić pa je napovedal dialog tudi z drugimi strankami in političnimi akterji. Brnabić je ob tem prepričana, da se mnogi ne bodo odzvali.

Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj leto in pol trajajočih protivladnih protestov, ki so se začeli po smrtonosnem padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Minule dni je v ospredje stopil tudi rektor beograjske univerze Vladan Đokić, potem ko so v torek v prostore univerze vstopili kriminalisti.

Policija trdi, da so vanjo vstopili v okviru preiskave smrti študentke, katere truplo so našli minuli teden pred filozofsko fakulteto. Đokić pa je v nagovoru z balkona univerze protestnikom, ki so se zbrali v znak protesta zaradi ravnanja policije, dejal, da gre za zastraševanje.

Đokić je v sredo za televizijo Nova še poudaril, da je bil vstop kriminalistov v stavbo rektorata prvi tak primer po drugi svetovni vojni. Obenem je dejal, da je pripravljen sprejeti politični angažma na morebitnih volitvah, če ga k temu pozovejo državljani in študenti.

"Nisem se prijavil niti nastopal kot nekdo, ki ima ambicije postati politični voditelj, sem profesor in rektor univerze, vendar imam v razmerah, ko je univerza napadena, ko policija vdre vanjo in ko zunaj čakajo državljani, dolžnost, da tem državljanom odgovorim," je izjavil.