Tujina

'Putinov manever' Aleksandra Vučića?

Beograd, 02. 04. 2026 13.26 pred 26 dnevi 2 min branja 49

Avtor:
STA M.V.
Vučić s Putinom v Moskvi

Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo začel pogovore v Srbski napredni stranki (SNS) in z drugimi političnimi akterji o prihajajočih volitvah, je sporočila predsednica skupščine Ana Brnabić. Vučića bodo v SNS po njenih besedah prosili, naj bo kandidat za premierja. O sodelovanju na volitvah razmišlja tudi rektor beograjske univerze.

Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo po zadnjih napovedih Aleksandra Vučića konec leta ali morda že do konca junija. Naslednje leto se mu izteče tudi drugi predsedniški mandat, po tamkajšnji ustavi pa za to funkcijo ne more več kandidirati. V primeru, da se Vučić odloči za to potezo, bi šlo za podoben 'ustavni manever', ki ga je po dveh zaporednih predsedniških mandatih v Rusiji na začetku stoletja izvedel Vladimir Putin.

Ana Brnabić, ki je tudi podpredsednica glavnega odbora vladajoče SNS, je v pogovoru za srbsko javno radiotelevizijo RTS danes dejala, da Vučić ne namerava spreminjati ustave. "Mi v SNS upamo, bomo govorili z njim, ga prosili, da bo naš kandidat za predsednika vlade. Ali bo ali ne, bomo videli," je izjavila.

Pogovore bodo v SNS po njenih besedah začeli predvidoma v petek, Vučić pa je napovedal dialog tudi z drugimi strankami in političnimi akterji. Brnabić je ob tem prepričana, da se mnogi ne bodo odzvali.

Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu skoraj leto in pol trajajočih protivladnih protestov, ki so se začeli po smrtonosnem padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu. Minule dni je v ospredje stopil tudi rektor beograjske univerze Vladan Đokić, potem ko so v torek v prostore univerze vstopili kriminalisti.

Policija trdi, da so vanjo vstopili v okviru preiskave smrti študentke, katere truplo so našli minuli teden pred filozofsko fakulteto. Đokić pa je v nagovoru z balkona univerze protestnikom, ki so se zbrali v znak protesta zaradi ravnanja policije, dejal, da gre za zastraševanje.

Đokić je v sredo za televizijo Nova še poudaril, da je bil vstop kriminalistov v stavbo rektorata prvi tak primer po drugi svetovni vojni. Obenem je dejal, da je pripravljen sprejeti politični angažma na morebitnih volitvah, če ga k temu pozovejo državljani in študenti.

"Nisem se prijavil niti nastopal kot nekdo, ki ima ambicije postati politični voditelj, sem profesor in rektor univerze, vendar imam v razmerah, ko je univerza napadena, ko policija vdre vanjo in ko zunaj čakajo državljani, dolžnost, da tem državljanom odgovorim," je izjavil.

aleksandar vučić putin volitve srbija
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Iranu
02. 04. 2026 20.38
V Sloveniji pa Netanyahov manever Janeza Janše.
Odgovori
+1
1 0
Komentatorskijunky
02. 04. 2026 17.05
udri brigu na veselje
Odgovori
+1
2 1
bandit1
02. 04. 2026 16.22
Pa kaj se mešate v druge države. Ljudje živijo tako kot hočejo, ne pa jim mi neprestano nekaj vsiljujemo.
Odgovori
+0
3 3
Colgate
02. 04. 2026 16.06
Vučič bo volitve dobil. Šli bodo preko vseh trupel, volilna kampanja bo zelo zelo umazana. Povprečnega Srba žal kupiš s sendvičem in 20€ in točno to bodo storili, saj njegova stranka ima vsa sredstva na razpolago.
Odgovori
+1
5 4
AleksanderS
02. 04. 2026 15.54
kaj je Vrovec nalil čistega vina novinarki Starič in golobu na Odmevih . Levaki pa v jok
Odgovori
-3
5 8
BrezPitt
02. 04. 2026 16.15
A misliš Vrtovca, tisto JaJotovo oprodo?
Odgovori
+6
8 2
bohinj je zakon
02. 04. 2026 15.51
Ej ...pozabite na srbe. So vaša duševna hrana, da preživite dan? V Sloveniji beremo vsak dan o "političnih manevrih" in to takih, da glava boli. Tajni agentje izraelske varnostne službe nam urejajo vlado. Samo v Sloveniji.
Odgovori
+2
7 5
Colgate
02. 04. 2026 16.07
@čačak je zakon Se ti zdi, da je pri nas tak politični kaos kot v Srbiji?
Odgovori
+2
6 4
Slovenska pomlad
02. 04. 2026 15.41
Kaj pa manever črnega Ivana,ki je naštelal Vrtovca in ustvaril Logarja?
Odgovori
+8
14 6
markan3
02. 04. 2026 15.35
spoštovani komentatorji želim vam lep preostanek dneva 😁
Odgovori
+3
4 1
LevoDesniPles
02. 04. 2026 15.20
v teh norih časih na zahodu je bolje biti kolega od Putina kot pa od teh norih zahodnjaški dovičnih ter. ov XD
Odgovori
+12
17 5
Rudar
02. 04. 2026 15.23
No, tudi Vlado ni nič boljši od njih. Mogoče še slabši.
Odgovori
-1
8 9
LevoDesniPles
02. 04. 2026 15.47
ah res sem prav pozabil... vlado vam je v ukrajini vzel raznorazne valilnice mladeža za vaše obrede XD
Odgovori
+7
7 0
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.20
Naj se obrne na črno kocko kot njegov frend
Odgovori
-1
3 4
kapljač1
02. 04. 2026 15.18
Vučič da ne ostane na vrhu države in uživa v politični moči , je zaradi korupcije samo še za v rest ali politični azil. Je logično da bo vztrajal, tudi če na škodo Srbije in Srbov.
Odgovori
+4
9 5
Rudar
02. 04. 2026 15.15
Hvala bogu, da smo se odcepli in smo del EU.
Odgovori
+2
13 11
Eliza Dupre
02. 04. 2026 15.10
Strašno.
Odgovori
-3
1 4
zdravkob
02. 04. 2026 15.00
Zmeda v Srbiji med temi študenti je še večja kot med levičarji v Sloveniji. Tam res ne vedo več kaj bi radi, tako kot pri nas Golob ne. Desnica pa ima pri nas osnovne probleme v smislu, kaj je to državljanstvo, na primer.
Odgovori
-1
7 8
markan3
02. 04. 2026 15.03
onlji in BLKN
Odgovori
+2
4 2
suleol
02. 04. 2026 15.04
tocno
Odgovori
+1
2 1
markan3
02. 04. 2026 15.11
a dže si @suleol 😁🦾🤘🤙
Odgovori
-1
2 3
Cupko
02. 04. 2026 14.52
Saj ni nič drugače, kot je pri nas. Pri nas bo doživljenski predsednik JJ, tam pa on
Odgovori
-2
9 11
undisputed
02. 04. 2026 14.48
Razlika med vucicem, hitlerjem, musolinijem je le ta, da ne glede na to, kdo je bil hitler recimo, on je imel svoj narod rad...vucic ga pa sovrazi!!!! ta clovek je tako zakopan v korupcijo, to je clovek, ki je resen psihopat, samo za moc se mu gre, totalno bolana osebnost...
Odgovori
+8
14 6
Robert S.
02. 04. 2026 15.04
kot Golob v sloveniji
Odgovori
+3
10 7
suleol
02. 04. 2026 15.05
ti sloven sihurno ves, opisuj svojga janeza raj
Odgovori
+0
7 7
Uporabnik1864745
02. 04. 2026 15.05
Ker bereš naše medije ne veš kaj se v resnici dogaja v Srbiji. Naši mediji povzemajo objave njihove N1 ,ki je takšna kot pri nas NOVA tv (opozicijska). Glej poročila drugih srbskih programov. Pred parimi dnevi so bile občinske volitve po TV je bilo objavljeno kakšne demonstracije,neredi so bili. Ja bili so ampak so jih delali blokaderji ker niso dovolili volivcem it na volitve vdirali v domove itd.
Odgovori
+3
8 5
undisputed
02. 04. 2026 15.17
blokaderji pravis, tako jim pravim rezim!!!! Ti' blokaderji' so posteni drzavljani, akademiki itd, ki si zelijo normalno drzavo....ti ki pa so pretepali in ustrahovali obcane pa so navadni huligani poslani od strani vucica!!! Ker Srbija nima dovolj policistov, uniforme oblacijo kriminalci v zameno za nevem kaj, posnetki so tudi, ko imajo nekateri 'policisti' na nogi sledilno napravo, ki jo dobis za hisni pripor...seveda vlast v srbiji za vso zlo, ki ga povzroca obtozuje navadne drzavljane, in se tako posluzuje metod nacisticne nemcije
Odgovori
-2
6 8
Uporabnik1864745
02. 04. 2026 17.33
Đilas in falirani študenti-akademiki? Đilas kot župan Beograda pokradu par miljonov €, sedaj pa pumpa proti Vučiču. Kje je bila Srbija pred časom Vučiča? Sedaj gradijo ceste,infrastrukturo,odpirajo tovarne penzije imajo skoraj kot pri nas (tašča 400€, tast 600€). Kaj blokaderji in hrvaška,ki se v to meša želijo? Jrvaška pumpa blokaderje samo da bi Srbija zaostala za Hrvaško ker je trenutno pred njo v vsem.
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
02. 04. 2026 14.20
Kaj pa Janša- Mosad manever?
Odgovori
+6
17 11
Švarc pipa
02. 04. 2026 14.26
Hm hm
Odgovori
+2
5 3
Colgate
02. 04. 2026 14.10
Upam, da Vladan Djokić s svojo kandidaturo strmoglavi Vučiča
Odgovori
+2
12 10
Colgate
02. 04. 2026 14.07
Vučič je novi srbski Tito, saj bo na prestolu do konca lajfa. Res se mi smilijo intelektualci v Srbiji, ki morajo prebavljati to komedijo od države
Odgovori
+13
23 10
markan3
02. 04. 2026 14.14
🚬☕ da se pomiriš
Odgovori
-6
6 12
Colgate
02. 04. 2026 14.28
@markane Ne bodi užaljen, ker vsi ne podpiramo pravnika/kirurga/imunologa/arhitetka/gradbenika/pilota/generala Vučiča
Odgovori
+11
16 5
markan3
02. 04. 2026 14.30
nidje veze, @colgate
Odgovori
-2
4 6
Posteni
02. 04. 2026 14.35
To ni mrakan..ampak baja . Bo kak nov umotvor napisu o srbskom svetu 🤣🤣
Odgovori
+2
7 5
markan3
02. 04. 2026 14.37
a dže si @posteniii ❤
Odgovori
-2
4 6
ActiveS
02. 04. 2026 14.41
Momci Z O V vas pozdravlja vse skp...
Odgovori
-1
4 5
markan3
02. 04. 2026 14.43
🖐🖐🖐 @z o v
Odgovori
-3
2 5
ActiveS
02. 04. 2026 14.43
Colgate je še vedno 🐑
Odgovori
-2
3 5
ActiveS
02. 04. 2026 14.45
Baja brt, ne se ukvarjat z opranoglavci...to je zguba časa...
Odgovori
-2
4 6
markan3
02. 04. 2026 14.49
🤙☝🤘😁🦾🥂🔥🔥🔥
Odgovori
-2
2 4
Colgate
02. 04. 2026 14.57
@ka Ravno vidva 2 sta opranoglavca, ker vsi intelektualci v Srbiji sovražijo Vučiča. Podpirajo ga neizobraženi upokojenci, ki v lajfu niso šli dlje kot do Leskovca na praznik čvarka. Jaz bi se malo zamislil na vajinem mestu, če tako hudo nasedata SNS propagandi za neizobraženo rajo
Odgovori
+2
6 4
markan3
02. 04. 2026 14.59
@colgate, 🥱🥱🥱
Odgovori
-2
2 4
Yarmouth lad
02. 04. 2026 15.51
Res je, kar pravi colgate... lahko igras upornika v tuji dezeli, a izpades pateticno.
Odgovori
+0
2 2
Razumnež
02. 04. 2026 13.59
Če ima Vučić urejene volitve, kot so v Sloveniji se nima česa bati....
Odgovori
+1
12 11
hojladri123
02. 04. 2026 14.24
Pri njih Rusi pri nas pa Izraelci ane...
Odgovori
+0
6 6
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
