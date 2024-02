Putinov odmevni intervju: nesmisli in selektivna zloraba zgodovine

Ameriški voditelj Tucker Carlson in ruski predsednik Vladimir Putin sta v Moskvi govorila dve uri. Zgodovinarji pa opozarjajo, da je bilo veliko Putinovih izjav popolnoma nesmiselnih in da lahko številne njegove trditve razumemo kot selektivno zlorabo zgodovine za iskanje izgovor za vojno v Ukrajini.

Pogovor, ki je objavljen tudi na omrežju X, je v nekaj urah zbral več kot 100 milijonov ogledov in je, kot so zapisali na CNN, zaradi Tuckerjeve prizanesljivosti in "mehkega pristopa" Putinu omogočil še eno propagandno zmago. BBC je sestavil seznam spornih izjav, ki jih je Putin izrekel med intervjujem. Putin je intervju začel s trditvijo, da je bilo leto 862 leto "ustanovitve ruske države", temu je sledilo polurno predavanje o zgodovini Rusije in Ukrajine. Carlson, ki je bil pogosto videti zmeden, je poslušal, ko je Putin obširno razlagal o izvoru ruske državnosti v devetem stoletju, Ukrajini kot umetni državi in poljskem sodelovanju s Hitlerjem.

Putin je leta 2021 napisal esej s 5000 besedami z naslovom O zgodovinski enotnosti Rusov in Ukrajincev, ki je ponudil utemeljitev, ki jo je Kremelj izrabil za svojo invazijo na Ukrajino manj kot leto kasneje. Zgodovinarji opozarjajo, tako BBC, da so trditve Putina nesmiselne in da jih lahko razumemo kot selektivno zlorabo zgodovine za opravičevanje vojne v Ukrajini. Pri tem opozarjajo, da ne glede na zgodovinsko realnost nobena od Putinovih trditev ne bi bila pravna utemeljitev za začetek vojne v Ukrajini. Putin je intervju začel s trditvijo, da je bilo leto 862 leto "ustanovitve ruske države". To je bilo leto, ko je bil Rurik, skandinavski princ, povabljen, da vlada mestu Novgorod, prestolnici Rusov – ljudstva, ki se bo sčasoma razvilo v današnje Ruse. Putin trdi, da je bila Ukrajina "ustvarjena" šele v 20. stoletju. Zgodovinar Sergej Radčenko za BBC poudarja, da je predsednikova trditev "popolna laž" in da bi lahko na podlagi povsem enakih dokumentov in dokazov trdili, da je v 9. stoletju kot država začela razvijati tudi Ukrajina. Pri tem poudarja, da poskuša Putin uporabiti določena zgodovinska dejstva, ki bi zgradila pripoved osredotočeno na Rusijo. Zgodovinar Ronald Suny pa dodaja, da Putin ponavlja "uveljavljeno mitologijo, ki so jo na določenih točkah v preteklosti sestavili moskovski carji, ki sledijo svojemu rodu vse do Rurika. Ta mitologija pa je bila izkristalizirana v Moskvi, da bi upravičila njihov imperialni nadzor nad Ukrajino." 'Sodelovanje s Hitlerjem' Zagotovo je bila Putinova najspornejša trditev v zvezi s Poljsko. Ruski predsednik je trdil, da je Poljska, ki sta jo leta 1939 napadli nacistična Nemčija in Sovjetska zveza, "sodelovala s Hitlerjem". Ruski predsednik je dejal, da je Poljska s tem, ko Hitlerju ni prepustila območja Poljske, imenovanega danziški koridor, "šla predaleč in prisilila Hitlerja, da je z napadom nanje začel drugo svetovno vojno". Zgodovinarka Anita Prazmowska poudarja, da so obtožbe, da so Poljaki sodelovali s Hitlerjem nesmiselne. Kot je poudarila, Putin zamenjuje 'diplomatski stik z grozečo sosedo s kolaboracijo'. Umetna država Putin je trdil tudi, da je "Ukrajina umetna država, ki je bila oblikovana po volji Stalina," in trdil, da je Ukrajino ustvarilo sovjetsko vodstvo v dvajsetih letih 20. stoletja in da je prejela ozemlja, do katerih ni imela nobenih zgodovinskih pravic. Kot za BBC pojasnjuje dr. Radčenko, je sovjetsko vodstvo začrtalo meje sovjetskih republik skoraj tako, kot so zahodne kolonialne sile začrtale meje v Afriki, bolj kot ne naključno. A kot poudarja, to ne pomeni, da Ukrajinci niso obstajali. Kot poudarja Radčenko, je vsaka država na nek način lažna država, v smislu, da so države ustvarjene kot rezultat zgodovinskega procesa. "Če je Ukrajina lažna država, potem je tudi Rusija," pravi. AP med drugim opozarja na Putinovo izjavo o denacifikaciji Ukrajine: "Nismo še dosegli svojih ciljev, saj je eden od njih denacifikacija. To pomeni prepoved vseh vrst neonacističnih gibanj v Ukrajini."