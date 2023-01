Putinov 'oltar vojne': Ve, da se je zakalkuliral. Je pa tudi obupan

Tudi Nausedo je navdušil uspeh ukrajinskih sil na bojišču. "Ko se je začela vojna, so številni pričakovali, da ne bo trajala več kot teden ali dva. Zdaj se približujemo enemu letu, kar je sicer zlovešča obletnica, pa vendar. Poleg tega smo na evropski ravni v tem času sprejeli devet paketov sankcij in kljub izzivom smo uspeli ostati složni ter produktivni. Obstajata namreč dve vrsti složnosti in pomembna je produktivna. Mislim, da zmaga ni zelo oddaljena."

Prvi, ki je odgovarjal na vprašanje, Duda, si je vzel kar nekaj časa za premislek: "Situacija je absurdna, ampak takšne situacije ne trajajo dolgo," je dejal. In priznal, da si tudi v njegovi – do Rusije vedno skeptični – državi ni nihče niti predstavljal, da bomo v tem času imeli dejansko vojno: "Težko smo verjeli informacijam, ko smo izvedeli, da Rusija pripravlja pravi napad na Ukrajino, v katerem naj bi Ukrajina padla v 72 urah. Prešteval sem rusko vojsko in razmišljal, ali je dovolj, da Putin zavzame celotno državo, ki je dvakrat večja od Poljske." A potem so se stvari začele odvijati drugače, kot bi si želel Putin: "Vesel sem, da so Ukrajinci tako pogumni," je izpostavil Duda, ki je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na začetku vojne govoril tudi večkrat na dan. "Zelenski mi je takrat rekel – res smo pripravljeni in nikoli se ne bomo predali."

Bolj se sprašujem, kaj bo, ko bo vojne v Ukrajini konec. Seveda si vsi želimo, da bi se končala že danes. Ampak zgodovina uči, da je enotnosti in solidarnosti konec, takoj ko se bomo spet začeli ukvarjati z lastnimi dvorišči. Pomembno je, da po vojni obdržimo sodelovanje in solidarnost, saj vidimo, da so globalno avtoritarni apetiti v vzponu, in demokratične države morajo držati skupaj in se boriti za te vrednote – včasih tudi dobesedno. Smo v bitki med demokracijo in avtokracijo, zato je res ključno, da tudi po vojni ohranimo enotnost.

Ob tem seveda obstaja bojazen, da bo ob nadaljevanju vojne in njenih posledic, kot so draginja in splošna negotovost, enotnost padla v vodo. Albares Bueno sicer meni, da temu ne bo tako. "Mislim, da smo že v času covidne krize ugotovili, da je bolje, če ukrepamo skupaj. In če to primerjamo s krizo iz leta 2009, iz katere smo se izkopavali kar 10 let, potem mislim, da smo vsi ugotovili, da enotni iz krize pridemo v boljši kondiciji. Bolj me skrbi, da je tam zunaj nekdo, ki meni, da je vojna način, kako vsiliti svoje ideje in rešiti politične spore."

Tihanovska je ocenila, da bi bil za vse skupaj idealen scenarij ta, da bi Ukrajinci čim prej dosegli zmago, to pa bi privedlo do sprememb v ruskem vodstvu. "Po drugi strani pa sta usodi ukrajinskega in beloruskega naroda povezani in v tem primeru bi bila priložnost, da se Belorusi znebijo diktatorja. Želim torej, da sta obe državi svobodni, demokratični in integrirani. Seveda pa moramo biti pripravljeni na kar koli."

"Zmaga Ukrajine bo pomembna za vse," se je strinjal Nauseda. "Skrbi pa me nekaj drugega. Putin že ve, da se je zakalkuliral. Je pa tudi obupan. To pa pomeni, da je zmožen spregledati vse ekonomske in družbene dejavnike ter vse sile države, kot je Rusija, usmeriti v vojno. Totalitarni režimi so vedno pripravljeni povsem zanemariti potrebe ljudi in jih žrtvovati na oltarju vojne." "Poleg tega pa me skrbi, da bi se zahodne družbe utrudile od te vojne. Inflacija je visoka, cene so visoke in mi nismo več vajeni 10 ali 20 odstotne inflacije. Prav zaradi demokratične narave naših držav pa se bo politika morala soočiti s temi vprašanji," je ocenil in dejal, da bo treba nadaljevati z oddaljevanjem od ruske energije, nekatere države so namreč še zelo izpostavljene ruskemu izsiljevanju.