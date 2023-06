Putinov prvi nagovor po uporu: skupine Wagner ni omenil

Podjetja je Putin za "stabilno delovanje" državne industrije pohvalil v luči "hudih zunanjih izzivov". Ni sicer jasno, kdaj in kje je ruski predsednik posnel nagovor. Domnevnega dogovora, po katerem je Jevgenij Prigožin prekinil svoj upor in pohod proti Moskvi, pri tem ni omenil.

Nagovor je bil sicer poln domoljubne retorike. Putin je pohvalil "mlade, izkušene strokovnjake in kolektive" v ruskih podjetjih, rekoč, da so dosegli rast proizvodnje v najpomembnejših sektorjih za državo – tako civilnih kot vojaških, navaja britanski BBC.

Forum, ki ga je nagovoril, sicer poteka v mestu Tula južno od Moskve, ki je tradicionalno središče ruske proizvodnje orožja.

V zadnjih mesecih je Prigožin ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova večkrat obtožil, da sta kriva za neuspehe Rusije v Ukrajini in smrt na tisoče ruskih vojakov. Po mesecih napetosti je v noči na soboto sprožil upor. Putin je upornike, ki so z juga Rusije krenili na pot proti Moskvi, obtožil izdaje.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da se njegove sile vračajo v baze, češ da si ne želijo prelivanja krvi. Enako so pozneje sporočili iz Kremlja, kjer so zagotovili, da Wagnerjevih vojakov ne bodo kazensko preganjali, Prigožinu pa naj bi dovolili odhod v Belorusijo. Tisti pripadniki Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, naj bi imeli možnost priključitve redni vojski.