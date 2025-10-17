Svetli način
Tujina

Putinov svetovalec predlaga gradnjo predora med Rusijo in ZDA

Moskva, 17. 10. 2025 18.27 | Posodobljeno pred 16 minutami

STA , D.L.
Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina in vodja ruskega investicijskega sklada RDIF Kiril Dmitrijev je predlagal izgradnjo železniškega predora "Putin–Trump" pod Beringovim prelivom, ki bi Rusijo povezal z ZDA. Po njegovih besedah bi projekt omogočil skupno raziskovanje naravnih virov na območju in "simboliziral enotnost".

Beringov preliv
Beringov preliv FOTO: Shutterstock

Kiril Dmitrijev je idejo o 112 kilometrov dolgem predoru predstavil po četrtkovem telefonskem pogovoru med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom.

Glede na predlog bi projekt v vrednosti osem milijard dolarjev (nekaj več kot 6,8 milijarde evrov) financirali Moskva in mednarodni partnerji. Izgradili naj bi ga v manj kot osmih letih.

"Sanje o povezavi med ZDA in Rusijo prek Beringove ožine odražajo trajno vizijo – od železnice Sibirija–Aljaska iz leta 1904 do ruskega načrta iz leta 2007," je na omrežju X zapisal Dmitrijev in dodal, da je podobna ideja obstajala že za časa hladne vojne, in sicer za "svetovni most miru Kennedy–Hruščov".

Ob tem je namignil, da bi projekt lahko zgradilo gradbeno podjetje ameriškega tehnološkega mogotca Elona Muska The Boring Company. Ne Musk ne Trump se na predlog še nista odzvala.

Beringov preliv, ki je na najbolj ozkem mestu širok le 82 kilometrov, ločuje Čukotko, regijo in istoimenski polotok na ruskem Daljnem vzhodu, in ameriško Aljasko. Ideja o prometni povezavi med njima je živa že najmanj 150 let, a ni bila nikoli uresničena.

predor Rusija ZDA Beringov preliv Kiril Dmitrijev
KOMENTARJI (9)

Bolfenk2
17. 10. 2025 18.49
+1
Kako lepo ko se Rusi in Američani dobro razumejo. EU politiki pa so zaradi tega penasti od jeze. EU politiki bi radi vojno z Rusijo, brez ZDA pa si ne upajo v vojno.
ODGOVORI
1 0
ptičar
17. 10. 2025 18.48
+1
Taka tradicija je v kranju v rovih pa mal vinčka spiješ med potjo
ODGOVORI
1 0
Maxx365
17. 10. 2025 18.46
+0
Putka ima pa res vrhunske svetovalce. A bosta hodila en drugemu domine igrat?
ODGOVORI
2 2
Prototip
17. 10. 2025 18.49
+1
Bolš kot pa bombe metat....bombe bi radi evropolitiki metali
ODGOVORI
1 0
levnuh, ne svecko
17. 10. 2025 18.44
+1
@ galeon, do tja EU ne seže, četudi se Kallas Kaja, Rutte in co. razpočijo od jeze.
ODGOVORI
2 1
Prototip
17. 10. 2025 18.43
+1
Super ideja,,,potem bomo šli lahko z svojim avtom v ameriko al pa z vlakom,,,,samo,če ne bodo evropski bučasti politiki proti,,,,
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
17. 10. 2025 18.41
+2
Čaki malo, to se verjetno heca .. pa še 1. april ni ... ??!!
ODGOVORI
2 0
galeon
17. 10. 2025 18.37
+2
Ga bodo Evro nacisti takoj razstrelil.
ODGOVORI
4 2
Rookoko
17. 10. 2025 18.37
+3
Zaveznice
ODGOVORI
3 0
