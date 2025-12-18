"Pred nekaj dnevi sem imel precej dolg telefonski pogovor z novoimenovano šefico MI6, Blaise Metreweli," je dejal Sergej Nariškin, direktor ruske zunanje obveščevalne službe (SVR).
V svojem prvem velikem govoru kot šefica MI6 je Blaise Metreweli v začetku tega tedna po poročanju Sky News dejala, da Rusija poskuša "ustrahovati, strašiti in manipulirati" Veliko Britanijo in njene zaveznike.
Metreweli se je v govoru osredotočila izključno na Rusijo, pri čemer je ciljala na uničujočo vojno Vladimirja Putina v Ukrajini in ga obtožila, da "zavlačuje pogajanja" o mirovnem sporazumu.
Britanski vojaški analitik Michael Clark meni, da ima vodja ruske zunanje obveščevalne službe Nariškin svojo agendo za razkritje telefonskega klica s šefico MI6.
Kot je dodal, Britanci nikoli ne bi javno priznali, da je prišlo do tega telefonskega klica. Zaključil je, da Moskva poskuša namigovati, da so Britanci privlačni zanje zaradi pogajanj, ki potekajo v Washingtonu.
