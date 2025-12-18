Moskva kliče MI6: šef ruske obveščevalne službe na zvezi z britansko kolegico

"Pred nekaj dnevi sem imel precej dolg telefonski pogovor z novoimenovano šefico MI6, Blaise Metreweli," je dejal Sergej Nariškin, direktor ruske zunanje obveščevalne službe (SVR).

V svojem prvem velikem govoru kot šefica MI6 je Blaise Metreweli v začetku tega tedna po poročanju Sky News dejala, da Rusija poskuša "ustrahovati, strašiti in manipulirati" Veliko Britanijo in njene zaveznike.