Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Moskva kliče MI6: šef ruske obveščevalne službe na zvezi z britansko kolegico

Moskva/London, 18. 12. 2025 21.06 pred 18 minutami 1 min branja 2

Avtor:
D. S.
Moskva na zvezi z MI6

Direktor zunanje obveščevalne službe ruskega predsednika Vladimirja Putina, Sergej Nariškin, je dejal, da se je pred kratkim po telefonu pogovarjal z vodjo britanske tajne obveščevalne službe (SIS), kot je poročala ruska tiskovna agencija TASS.

"Pred nekaj dnevi sem imel precej dolg telefonski pogovor z novoimenovano šefico MI6, Blaise Metreweli," je dejal Sergej Nariškin, direktor ruske zunanje obveščevalne službe (SVR).

V svojem prvem velikem govoru kot šefica MI6 je Blaise Metreweli v začetku tega tedna po poročanju Sky News dejala, da Rusija poskuša "ustrahovati, strašiti in manipulirati" Veliko Britanijo in njene zaveznike.

Metreweli se je v govoru osredotočila izključno na Rusijo, pri čemer je ciljala na uničujočo vojno Vladimirja Putina v Ukrajini in ga obtožila, da "zavlačuje pogajanja" o mirovnem sporazumu.

Sergej Nariškin
Sergej Nariškin
FOTO: Profimedia

Britanski vojaški analitik Michael Clark meni, da ima vodja ruske zunanje obveščevalne službe Nariškin svojo agendo za razkritje telefonskega klica s šefico MI6.

Kot je dodal, Britanci nikoli ne bi javno priznali, da je prišlo do tega telefonskega klica. Zaključil je, da Moskva poskuša namigovati, da so Britanci privlačni zanje zaradi pogajanj, ki potekajo v Washingtonu.

rusija velika britanija mi6 london moskva putin vohuni

Novo iz Epsteinovih dosjejev: druženje s Chomskyjem, Gates z neznano žensko

SORODNI ČLANKI

Putin evropske voditelje označil za 'prašičke'

300 ukrajinskih dronov nad Rusijo, zaprta letališča v Moskvi

Zelenski: Nimamo pravne pravice, da odstopimo ozemlja Rusiji

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
18. 12. 2025 21.31
Europa je milijon krat močnejša od rusije a se še vedno drži nazaj namesto,da bi že enkrat za vselej zbrisala rusijo z zemeljske oble.To se bo sicer v kratkem zgodilo a,če se bo odlašalo še bodo ruski agresorji lahko povzročili še več škode ukrajini.
Odgovori
0 0
biggie33
18. 12. 2025 21.28
Britanska vlada je 10. 12. 2025 uradno priznala, da je v Ukrajini umrl britanski vojak na uradni dolžnosti. Lance Corporal George Hooley iz britanske padalske brigade ni šel v Ukrajino “opazovat obrambne sisteme”. Padalska brigada je elitna bojna enota, ne tehnična komisija. NATO ima za treninge in testiranja Poljsko in Romunijo, ne pa aktivnega bojišča. Ko tak vojak umre, brez razkrite lokacije in naloge, to jasno kaže, da ne govorimo o opazovanju, ampak o prikriti operativni vlogi Zahoda v vojni. Vse ostalo so le semantične igre za domačo javnost — dejstvo je, da britanski vojaki umirajo v tuji vojni, ki naj bi bila uradno nekaj, v čemer Zahod ne sodeluje neposredno.. le zakaj so klicali v London??
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Na lovu
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420