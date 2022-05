Putinova hčerka v zvezi z Zelenskim, a ne z Volodimirjem

Podrobnosti o zasebnem življenju Putinove hčerke Katerine Tihonove sta razkrila ruski neodvisni portal IStories in nemški časnik Der Spiegel. Sankcije, ki jih je Evropska unija uvedla proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in njegovi družini, so doletele tudi Tihonovo in ji onemogočile redne obiske Münchna, kjer živi njen novi partner.

Pred tem je bila Tihonova poročena z najmlajšim ruskim milijarderjem, 40-letnim Kirilom Šamalovom, mlajšim sinom Nikolaja Šamalova. Ta je tesen Putinov sodelavec in solastnik banke Rossiya Bank, ki jo je ameriška vlada označila za "osebno banko" številnih vodilnih ruskih uradnikov.

Njun zakon se je končal leta 2017, še istega leta pa se je Tihonova začela sestajati z zdaj 52-letnim Igorjem Zelenskim. Gre za profesionalnega ruskega baletnika, ki je do nedavnega vodil Bavarski državni balet. V svoji uspešni karieri je med drugim živel in delal v New Yorku in Londonu.

Tihanova je od leta 2017 pogosto potovala na relaciji Moskva–München, na poti pa jo je redno spremljala ruska tajna služba. Par naj bi imel po poročanju medijev tudi hčerko.