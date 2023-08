'Putinova igračka', ki so jo rešili pred sankcijami, pluje v Soči

Proti Sočiju pluje dragoceno plovilo: "Putinova igračka", kot megajahti Graceful pravijo pri ekipi Alekseja Navalnega, glasnega kritika Kremlja. Objavili so videoposnetek veličastne jahte in nanizali nekaj osupljivih številk. Kot pravijo, je samo opremljanje jahte stalo skoraj 30 milijonov evrov, razkrili pa so tudi, kako so se pri obnovi izognili sankcijam.

Sodelavci zaprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ostrega kritika ruskega predsednika Vladimirja Putina, še naprej razkrivajo njegove posle. Tokrat so se razpisali o 82-metrski jahti Graceful, za katero pravijo, da sicer ni bila izdelana zanj, bila pa je predelana po njegovih željah.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dela so opravljali v nemški ladjedelnici Bhlom + Voss, potem pa je sredi januarja 2022 njen lastnik nenadoma ukazal njeno premestitev, čeprav dela še niso bila končana in bi morala potekati vsaj še leto. Dejal naj bi, da "ni zadovoljen s prenovo" in da mora Graceful nemudoma odpluti. Za plovbo takrat sploh še ni bila primerna, zato so jo morali celo odvleči. Prestavili so jo v Kaliningrad, rusko enklavo med Poljsko in Litvo. Mesec dni pozneje se je začela ruska invazija na Ukrajino.

icon-expand Jahta Šeherezada FOTO: Profimedia

Putin naj bi imel sicer kar tri prestižne jahte, poleg Graceful še Olympio in Šeherezado. Slednjo so v Italiji zaradi sankcij zasegli, Graceful pa so Rusi torej pred njimi uspeli rešiti.

Obnova jahte Graceful se je v Kaliningradu mirno nadaljevala naprej, junija letos naj bi bila končana. Jahta naj bi od tam najprej odplula v bližnji Sankt Petersburg, zdaj pa naj bi bila po navedbah ekipe Navalnega na poti v Soči. Tam ima Putin tudi svojo rezidenco. Nadaljujejo, da plovbo spremljajo pripadniki ruskih varnostnih služb, vsa komunikacija s plovilom pa naj bi potekala v strogi tajnosti. Dva milijona evrov samo za zunanji bazen Marija Pevčik, desna roka Navalnega, na družbenih omrežjih navaja, da so pridobili 20.000 strani dokumentov, povezanih z Graceful, tudi načrte in slike notranjosti. Nanizala je tudi številke, ki naj bi jih odšteli samo za dragoceno opremo, skupno skoraj 30 milijonov evrov. Še enkrat toliko naj bi porabili za dela in popravila ter za plačo posadke, gorivo in ostale stroške.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zunanji morski bazen z zaščito pred ribami je po njihovih podatkih stal dva milijona evrov, preproge 58.000 evrov, kavč 39.000 evrov. En glavnik naj bi stal več kot 100 evrov, en dežnik za samoobrambo pa več kot 11.000 evrov. Notranji bazen se lahko spremeni v plesišče ali kinodvorano. Jahta ima tudi helipad, telovadnico, salon z ovalno mizo za 12 ljudi, v dnevni sobi je klavir. Na eni izmed polic v kabinetu pa je tudi maketa jahte, za katero ekipa Navalnega trdi, da je Putinova ljubljena Šeherezada, prav to pa naj bi bil dokaz, da obe jahti v resnici pripadata ruskemu predsedniku, čeprav uradno ni njun lastnik.

icon-expand Vladimir Putin je ljubitelj razkošnih plovil. FOTO: AP