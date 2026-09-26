Putinova vnukinja in njen oče Zelenski

Novinarji Projekta so dekličino ime našli z analizo razkritih podatkov ruske mejne službe. Glede na te zapise je Elza prvič zapustila Rusijo 11. novembra 2019, malo pred svojim drugim rojstnim dnem. S starši je odpotovala v München z zasebnim letalom nemške družbe Air Hamburg. Družina je tam preživela natanko dva meseca, Zelenski pa je bil takrat umetniški direktor Bavarskega državnega baleta.

V dokumentih deklice je naveden priimek Tihonova, ki ga uporablja njena mati, njen patronim pa izhaja iz imena njenega domnevnega očeta, Igorja Zelenskega. Katerina se je rodila kot Putin, vendar že dolgo uporablja drug priimek. Putin ni nikoli javno potrdil, da je Katerina njegova hči, poroča Kyiv Post .

Glede na preiskavo neodvisnega ruskega medija Proekt je deklica rojena decembra 2017. Domnevno je hči Katerine Tihonove , za katero že leta pravijo, da je mlajša hči Vladimirja Putina , poročena z ruskim baletnikom in režiserjem Igorjem Zelenskim .

Manj kot dve leti pozneje je deklica, glede na iste zapise, z zasebnim letalom Bombardier Global 5000 odpotovala na Hrvaško.

Verodostojnost razkritih podatkov ni bila neodvisno potrjena.

O obstoju otroka Katerine Tihonove in Igorja Zelenskega so nekateri ruski mediji poročali že leta 2022. V skupni preiskavi ruskega medija Important Stories in nemškega Der Spiegla so novinarji navedli, da so imeli dostop do dekličinega potnega lista, potovalnih dokumentov in seznama potnikov na čarterskem letu med Münchnom in Moskvo.

Ime otroka takrat ni bilo objavljeno iz etičnih razlogov. Navedli so le, da se je deklica rodila leta 2017 in da njeno ime vsebuje patronim, ki se nanaša na ime njenega domnevnega očeta Igorja Zelenskega.

Dokumenti so tudi pokazali, da so z družino potovali dve varuški, učiteljica klavirja in člani varnostne službe ruskega predsednika.

Raziskava je tudi pokazala, da je med letoma 2017 in 2019, ko je Zelenski vodil Bavarski državni balet, več kot 50-krat potovala v München. Eden od dokumentov je navajal, da se je konec leta 2019 pripravljala na selitev v Nemčijo.

Igor Zelenski je Bavarski državni balet zapustil po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Vodstvo opere je pozneje izjavilo, da je bil pod pritiskom, da odide, ker ni hotel javno obsoditi invazije.

Putin zelo malo govori o svojih otrocih in vnukih, pri čemer se sklicuje na njihovo varnost in zasebnost.