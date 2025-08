Putinova 'zatajena' hči: Človek, ki je vzel milijone življenj, je uničil tudi mojega

Putinova zatajena zunajzakonska hči Elizaveta Krivonogih , znana tudi kot Luiza Rozova , naj bi zdaj na družbenih omrežjih prvič omenila svojega očeta, piše britanski The Sun . V objavi sicer ni neposredno omenila njegovega imena niti družinske povezave, a so mnogi njeno kriptično sporočilo v kontekstu njenih drugih objav razumeli kot verbalni napada na Putina.

Luiza je v preteklosti imela javne profile na družbenih omrežjih, na katerih je objavljala utrinke s svojih potovanj z zasebnimi letali in s svojih DJ nastopov v ekskluzivnih klubih, na posnetkih pa se je razkazovala v dizajnerskih oblačilih. Toda neposredno pred ruskim napadom na Ukrajino je bil njen račun nenadoma izbrisan. Nato se je preselila v Pariz, kjer je lani diplomirala na šoli za menedžment v kulturi in umetnosti.

Luiza v zadnjih letih živi v Parizu. Rodila se je 3. marca 2003 v Sankt Peterburgu, domnevno v razmerju med Putinom in njegovo nekdanjo čistilko, ki naj bi po rojstvu hčerke postala milijonarka. Pojavljajo se špekulacije, da je Svetlana postala bogata, ker naj bi ji Putin plačeval za njen molk, piše The Sun .

Na svojem profilu na Instagramu je v preteklosti običajno zakrivala svoj obraz, a je 22-letnica v zadnjem času začela deliti tudi fotografije, na katerih je v celoti vidna. Na eni od novejših fotografij je pozirala v enem od lokalov ruske franšize kavarn. "Osvobajajoče je, da lahko spet pokažem svoj obraz svetu. Spominja me na to, kdo sem in kdo mi je uničil življenje," je po poročanju nemškega časnika Bild zapisala v drugi objavi na njenem zasebnem kanalu Art of Luiza na Telegramu.

V zadnjem času se je tudi njena podoba, ki jo kaže na družbenih omrežjih, spremenila. Zdi se, da je postala bolj politično angažirana in da odkrito govori proti vojni v Ukrajini, prav tako pa zdaj zavrača luksuz.

The Sun piše, da naj bi delala v galerijah L Galerie v Bellevillu in Espace Albatros v Montreuilu, kjer naj bi sodelovala pri organizaciji razstav in pripravi video vsebin. Obe umetniški galeriji v Parizu med drugim gostita protivojne razstave. Do njene prisotnosti v galerijah so sicer nekateri umetniki precej kritični. Denimo, umetnica Nastja Rodionova, ki je leta 2022 pobegnila iz Rusije. Rodionova je zaradi tega tudi prekinila stike z galerijama.

V objavi na Facebooku je umetnica zapisala: "Pomembno je, da povem, da verjamem v domnevo nedolžnosti in da otroci niso odgovorni za zločine svojih staršev. Vendar je zdaj, ko vojna dosega vrhunec, nedopustno, da se oseba, ki prihaja iz družine privilegirancev (Putinovega) režima, sooča z žrtvami tega režima. Vedeti moramo, s kom sodelujemo, in se odločiti, ali smo na to pripravljeni. Moj osebni odgovor je v tem primeru ne."

Na zapis se je odzvala tudi Luiza, ki se je v objavi spraševala: "Ali sem res odgovorna za dejavnosti svoje družine, ki me sploh ne more slišati?"

V bran ji je stopil tudi direktor, ki upravlja z galerijami, Dmitrij Dolinski, ki je za The Times dejal: "Podobna je Putinu, ampak mu je še 100.000 drugih ljudi. Nisem videl DNK testa."

Toda Rodionova je vztraja, da žrtve vojne ne bi smele biti prisiljene deliti prostora z nikomer, ki je povezan z režimom – ne glede na to, ali je njegova domnevna hči ali ne.

Da bi prikrila svojo identiteto, je Elizaveta sicer v zadnjih letih spremenila svoje ime v Elizaveta Rudnova – najverjetneje po Olegu Rudnovu, enem od Putinovih pokojnih sodelavcev.

Njena mati Svetlana Krivonogih je sicer tarča sankcij, ki so jih nekatere države, med drugim Združeno kraljestvo, uvedle proti nekaterim vidnim Rusom. Neodvisni ruski mediji pa jo uvrščajo v Putinov ožji krog.