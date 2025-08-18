Svetli način
Tujina

Mreža sistemov zračne obrambe ob rezidenci, kjer naj bi živela Putinova partnerka

Moskva, 18. 08. 2025 16.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
44

Okoli osamljenega predsedniškega rezidenčnega kompleksa v Valdaju v Rusiji, kjer naj bi živela domnevna partnerka predsednika Vladimirja Putina in njuna otroka, naj bi namestili gosto mrežo sistemov zračne obrambe, razkrivajo satelitski posnetki. Kremelj navedb ni komentiral.

Analiza satelitskih slik, ki so jo opravili pri Radiu Svoboda, dokazuje, da je v okolici kompleksa nameščenih 12 sistemov zračne obrambe. Nekateri so nameščeni tudi na dvignjenih stolpih.

V regiji okoli Moskve, kjer živi več kot 20 milijonov ljudi, so ruske oblasti od začetka vojne v Ukrajini postavile 60 takšnih sistemov, torej le petkrat več kot na lokaciji v Valdaju. Doslej je bilo javno znano, da sta na tem območju dva takšna sistema, poročilo povzemajo pri The Moscow Times. Kremelj navedb ni komentiral. 

V organizaciji Dossier center, ki se ukvarja s preiskovanjem ljudi, ki so tesno povezani s Kremljem, navajajo, da na strogo varovani lokaciji živi Alina Kabaeva, nekdanja olimpijska gimnastičarka in domnevna dolgoletna Putinova partnerka.  

Romance javno nikoli nista naznanila.
Romance javno nikoli nista naznanila. FOTO: Profimedia

V Valdaju naj bi preživela večji del leta skupaj z dvema sinovoma, posebej zanjo pa naj bi zgradili tudi ločen dom z dostopom do železnice. Uradne potrditve, da sta 72-letni Putin in 42-letna Kabaeva dejansko par, ni bilo nikoli, čeprav ju romantično povezujejo že več kot deset let. 

V Valdaj sicer prihaja tudi Putin, predvsem kot gostitelj zasebnih srečanj z zvezdniki. 

Posestvo Vladimirja Putina v Valdaju, skrito v narodnem parku in dostopno le po varovani cesti ali železnici.
Posestvo Vladimirja Putina v Valdaju, skrito v narodnem parku in dostopno le po varovani cesti ali železnici. FOTO: Profimedia

Sisteme zračne obrambe so namestili tudi v neposredni okolici drugih predsedniških domovanj, med drugim na stavbah v bližini Kremlja, na Putinovi rezidenci Novo-Ogarjovo zunaj Moskve ter blizu njegovega letovišča ob Črnem morju v Sočiju, pa tudi v smučarskem letovišču Krasnaja Poljana, še navaja omenjen medij. 

Vladimir Putin Alina Kabaeva zračna obramba Valdaj Rusija
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
18. 08. 2025 18.33
+1
Rusi se vsaj znajo braniti sami. Ne pa tako kot Zelenko, ki navali na polno na Rusijo, orožje pa mu potem moramo plačevati Evropejci. Upam, da Trump in Putin končata to vojno.
ODGOVORI
1 0
Robert Vogrinec
18. 08. 2025 18.24
+2
"kjer naj bi živela"... Klasika. Ali pa tam ne živi, ni važno, važno je, da se piše o hudobni Rusiji. Žalost od žalosti.
ODGOVORI
4 2
proofreader
18. 08. 2025 18.18
+2
Mali Ukrajinski droni to znajo zaobiti.
ODGOVORI
3 1
Odisej25
18. 08. 2025 18.12
+0
Ma ni dneva, ko ne bi bila objavljena kakšna vest s negativno konotacijo o Rusiji. po vašem so v Ukrajini same miroljubne ovčke, ki so sicer okrašene s nazi insigniami, je Ukrajina demokratična, brez korupcije, sploh sanjska dežela. Rusija pa temačna in zlobna. Kaj vam ne kapne v glavo, da tako pisanje samo spodbuja simpatije do Rusov. Kaj vam ni jasno, da nas že več kot tri leta pumpate z vsemi mogočimi izmišljenimi, na pol resnimi, največkrat zlaganimi vestmi, ki pridejo iz kleti MI6 in Ukro obveščevalne?
ODGOVORI
6 6
ROMELS
18. 08. 2025 18.15
+1
rusi so kot podg.ne. Danes grizejo tu, jutri spet nekje drugje itd.
ODGOVORI
5 4
tornadotex
18. 08. 2025 18.06
+0
Menda Rusi bežijo v zadnjem Ukrainskem protinapadu in za sabo puščajo več sto mrtvih in ranjenih...napad se jim je sfižil po celi črti...in sedaj se med sabo prerekajo kdo je zamutil..
ODGOVORI
5 5
Odisej25
18. 08. 2025 18.14
+0
Praviš, menda. Dejstvo pa je, da je Ukrajina in NATO poražena. Zdaj se dogaja podobno kot v Hitlerjevi Nemčiji konec aprila leta 1945. Fanatiki se bojujejo in morijo.
ODGOVORI
5 5
Odisej25
18. 08. 2025 18.15
+1
Na Telegramu lahko bereš, kako Ukro vojska strelja svoje, ki se nočejo boriti. Enako kot so to delali naciji na koncu vojne.
ODGOVORI
5 4
MucaNeGrize
18. 08. 2025 18.01
+1
trava naj bi bila vijolične barve s pridihom srebrne...
ODGOVORI
5 4
Midelamodrugace
18. 08. 2025 18.05
+3
Si že tam?
ODGOVORI
4 1
Bombardirc1
18. 08. 2025 17.58
+10
Naj bi živela, naj bi namestili... Ne zmorete bolje?
ODGOVORI
12 2
kita 1111
18. 08. 2025 17.57
+4
O takšnih sistemih lahko v Sloveniji samo sanjamo vse ostalo je odveč
ODGOVORI
6 2
gozdar1
18. 08. 2025 18.05
-1
Mi pač ne napadamo sosedov.
ODGOVORI
3 4
bandit1
18. 08. 2025 17.54
+6
Prvič SLO je tako majhna da takšnega - objekta ne moreš postavit v 10 letih po vseh subvencijah uradnikom , tudi ko dobiš ali bi morebiti dobil vsa soglasja
ODGOVORI
7 1
Odisej25
18. 08. 2025 17.53
+3
In kaj je tu nenavadnega? Ukrajinci zelo radi bombardirajo civilne objekte in izvajajo vse mogoče atentate. Sicer pa največ člankov, ki so objavljeni v naših medijih, ima negativno konotacijo. Čas bi bil, da mediji objavijo , kako je EU politika zavožena, kar zelo lepo in razumljivo pojasnita Norvežan Prof. Glen Diesen in Michael von der Schulenburg, ki je nemški poslanec Evropskega parlamenta, ki je pred tem 34 let deloval kot diplomat Združenih narodov, med drugim je bil pomočnik generalnega sekretarja Oddelka ZN za politične in mirovne zadeve. Schulenburg pojasnjuje, zakaj meni, da je bilo srečanje na Aljaski prelomnica. Vse kar nakladajo danšnji EU politiki iz tabora Ursule je pogubno za svetovni mir in obstoj EU. Njun pogovor je na YT.
ODGOVORI
10 7
Mici 270
18. 08. 2025 17.57
+0
aha ruski teroristi pa vsaki dan bombardirajo Ukrajino to pa ni nič takšnega za tebe...tudi putin in njegovi bodo dobili na koncu račun....
ODGOVORI
6 6
Odisej25
18. 08. 2025 18.01
+0
Rusi bombardirajo vojaške objekte, ne pa civilistov. To pove že podatek, da v več kot treh letih, je bilo ubitih ''le'' okoli 13.000 Ukrajinskih civilistov. In še ti zato, ker jih Ukro vojska ni evakuirala iz vojnih področij, ko bi jih po konvencijah morala evakuirati.
ODGOVORI
7 7
Odisej25
18. 08. 2025 18.07
+0
Pa še to, več civilistov so ubili Ukrajinci vv letih 2014 - 2021 v t.i. mirnem času. Če bi bil namen Rusov ubijati civiliste, bi njihovi bombniki poleteli in odvrgli na tone bomb. Rusi se zavedajo, da so v bistvu Ukrajinci bratski , slovanski narod in nimajo nobene želje pobijati jih. Saj to so vedeli tudi Ukrajinci in se je redna vojska uprla ukazom Zelenskega, naj pobija Rusofone, zato je tja poslal nacistične bataljone tipa Azov.
ODGOVORI
4 4
sport5
18. 08. 2025 18.28
-1
odisej - kje ti živiš? Vsak dan letijo bombe in droni na Kijev ,Lvov ... in to na stanovanjske bloke Rusi pa naj ne bi imeli nobenega namena jih ubijat? Nekaj ni v redu s teboj.
ODGOVORI
0 1
Oliguma
18. 08. 2025 17.52
-2
Druge bi moril in ljudi pošiljal na fronte..sam se pa skriva vsepovsod..pravi junak.
ODGOVORI
8 10
boslo
18. 08. 2025 17.56
+5
Tito je tud bil v prvi vrsti, takoj za njim pa njegov pes
ODGOVORI
5 0
Bombardirc1
18. 08. 2025 17.59
+3
To ni članek o zelenskem...
ODGOVORI
4 1
Odisej25
18. 08. 2025 17.59
+7
A se tebi zdi, da se Putin skriva, ko odleti na ''sovražno'' ozemlje na mirovni pogovor? ZDA so skoraj uradno sovražnik Rusije in Putin gre tja. Sicer pa, je vsem jasno, da Ukro naciji zelo radi izvajajo atentate in bombardirajo civiliste.
ODGOVORI
10 3
Odisej25
18. 08. 2025 18.08
+2
Bonardirc, seveda je to članek o Zelenskem, kajti on je ukazal razne atentate po Rusiji.
ODGOVORI
3 1
Pfolca
18. 08. 2025 17.51
-4
In kaj izgleda tu prestižnega, men deluje od zgoraj kot ena novodobna "štala" postavljena s subvencijami EU sredstev, pri nas takih na pretek
ODGOVORI
2 6
bandit1
18. 08. 2025 17.50
+8
A vidite kakšni bedniki ste ko ljudje komentirajo po svoji vesti zaprete komentarje in jim vsiljujete vaše javomnenske raziskave z 700 anketirami od 2 milijona prebivalcev. Halo.
ODGOVORI
9 1
Stojadina-sportiva
18. 08. 2025 17.47
+5
Saj bi človek komentiral, a naj bi bilo bolje da je tiho...domnevno seveda...
ODGOVORI
6 1
Midelamodrugace
18. 08. 2025 17.46
-4
Zakaj ubija civiliste pa ni povedal
ODGOVORI
5 9
Stojadina-sportiva
18. 08. 2025 17.50
+7
Zakaj so jih američani, pa so se ven potegnil, da so civilisti kolateralna škoda? Kar minus pritisni razlage itak ne bo.
ODGOVORI
9 2
Midelamodrugace
18. 08. 2025 17.59
+1
Hehe maš pa odgovor
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
18. 08. 2025 18.00
-3
Stojadinka potem podpiraš kar počne?
ODGOVORI
1 4
Midelamodrugace
18. 08. 2025 18.11
-1
Kdaj so američani napadali stanovanjske bloke? Razen če so bili komunisti noter
ODGOVORI
1 2
Stojadina-sportiva
18. 08. 2025 18.21
-1
Pa ne samo bloke...cela mesta so zrdiral! Tokyo, Nagasaki, Horošima, Dresden itd...ljudje so se živi skuhali po kleteh pa v lesenih kolibah, si predstavljaš to, odgovarjal ni nihče.
ODGOVORI
0 1
kakorkoliže
18. 08. 2025 17.46
+11
Res ste nadležni s to vsakdanjo anirusko propagando.
ODGOVORI
13 2
Jejzus
18. 08. 2025 17.46
+3
Lahko bi se malo bolj potrudili in vprašali Nemški Bild ali je v rezidenci kaj prostora za njegovo " zatajeno " hčerko Elizaveto Krivonogih.
ODGOVORI
5 2
Nocturne
18. 08. 2025 17.46
+2
Ahem glej kdo je zamenjal Kardashianove
ODGOVORI
2 0
Colgate
18. 08. 2025 17.41
-1
Boji se napadov z droni
ODGOVORI
4 5
Stauffenberg
18. 08. 2025 17.39
+10
Moral bom še ta medij zamenjati za kaj boljšega, če ga ne bereš pravijo, da nisi informiran, če ga pa - si dezinformiran. Kaj je bolje?
ODGOVORI
12 2
Stojadina-sportiva
18. 08. 2025 17.48
+3
Lady ali Hopla bo tisto pravo..
ODGOVORI
6 3
