Analiza satelitskih slik, ki so jo opravili pri Radiu Svoboda , dokazuje, da je v okolici kompleksa nameščenih 12 sistemov zračne obrambe. Nekateri so nameščeni tudi na dvignjenih stolpih.

V regiji okoli Moskve, kjer živi več kot 20 milijonov ljudi, so ruske oblasti od začetka vojne v Ukrajini postavile 60 takšnih sistemov, torej le petkrat več kot na lokaciji v Valdaju. Doslej je bilo javno znano, da sta na tem območju dva takšna sistema, poročilo povzemajo pri The Moscow Times. Kremelj navedb ni komentiral.

V organizaciji Dossier center, ki se ukvarja s preiskovanjem ljudi, ki so tesno povezani s Kremljem, navajajo, da na strogo varovani lokaciji živi Alina Kabaeva, nekdanja olimpijska gimnastičarka in domnevna dolgoletna Putinova partnerka.