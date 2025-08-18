Mreža sistemov zračne obrambe ob rezidenci, kjer naj bi živela Putinova partnerka

Analiza satelitskih slik, ki so jo opravili pri Radiu Svoboda, dokazuje, da je v okolici kompleksa nameščenih 12 sistemov zračne obrambe. Nekateri so nameščeni tudi na dvignjenih stolpih.
- FOTO: Profimeda
V regiji okoli Moskve, kjer živi več kot 20 milijonov ljudi, so ruske oblasti od začetka vojne v Ukrajini postavile 60 takšnih sistemov, torej le petkrat več kot na lokaciji v Valdaju. Doslej je bilo javno znano, da sta na tem območju dva takšna sistema, poročilo povzemajo pri The Moscow Times. Kremelj navedb ni komentiral.
V organizaciji Dossier center, ki se ukvarja s preiskovanjem ljudi, ki so tesno povezani s Kremljem, navajajo, da na strogo varovani lokaciji živi Alina Kabaeva, nekdanja olimpijska gimnastičarka in domnevna dolgoletna Putinova partnerka.
V Valdaju naj bi preživela večji del leta skupaj z dvema sinovoma, posebej zanjo pa naj bi zgradili tudi ločen dom z dostopom do železnice. Uradne potrditve, da sta 72-letni Putin in 42-letna Kabaeva dejansko par, ni bilo nikoli, čeprav ju romantično povezujejo že več kot deset let.
V Valdaj sicer prihaja tudi Putin, predvsem kot gostitelj zasebnih srečanj z zvezdniki.
Sisteme zračne obrambe so namestili tudi v neposredni okolici drugih predsedniških domovanj, med drugim na stavbah v bližini Kremlja, na Putinovi rezidenci Novo-Ogarjovo zunaj Moskve ter blizu njegovega letovišča ob Črnem morju v Sočiju, pa tudi v smučarskem letovišču Krasnaja Poljana, še navaja omenjen medij.
