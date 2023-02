Putinove nemirne noge sprožile nova ugibanja o njegovem zdravju

" Je to Morsejeva abeceda? " je tvitnil ukrajinski svetovalec za notranje zadeve Anton Geraščenko ob posnetku, ki si ga je do danes ogledalo že 5 milijonov ljudi, in tako še dodatno podžgal ugibanja.

Uporabnik Twitterja Tendar, ki ima 140.000 sledilcev in redno deli informacije o Ukrajini in Rusiji, je tvitnil, da ima Putin nenehne težave z nadzorom svojih nog in rok. "Ta človek je bolan. Rusija, ki bo izgubila vojno, bo poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja zagotovo pospešila."

"Ko je Putin v Rusiji, ima noge vedno pod pisalno mizo, drži mizo ali pero, da bi skril tresenje ... na tem stolu je izpostavljen, tako da tega ne more skriti," je izpostavil še en uporabnik Twitterja.

"Ne glede na to, ali je to nemirno ali zdravstveno stanje, to ni normalno vedenje," pa je zapisal tretji, ki pravi, da je sedem let skrbel za očeta s parkinsonovo boleznijo in tako lahko prepozna znake.