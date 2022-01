Putinove sanje: vpliv in stara slava. Pa cena?

Zahod naj bi težnjo po "manjšanju" Rusije našel v svoji usodi, še meni Putin: "Po njihovem mnenju je Rusija danes prevelika, ker so se evropske države same spremenile v manjše države. Ne v velike imperije, ampak majhne države, 60-80 milijonov ljudi. Zato je zanje 146 milijonov, kolikor nas je ostalo po razpadu Sovjetske zveze, še vedno preveč."

Putin rad poudarja podobno zgodovinsko pot Rusije in Ukrajine. Kot natančno ugotavlja, ju zgodovina in kultura res povezujeta. Toda dejstvo, da je Ukrajina ubrala drugačno politično pot od Rusije, sproža nerodna vprašanja za Kremelj, saj tam trdijo, da je "zahodni liberalizem" popolnoma neprimeren za regijo.

"Resnična razlika med Kazahstanom in Ukrajino je morda v tem, da Kazahstan ne kaže znakov, da bi postal demokracija. Nasprotno pa se Ukrajina dosledno upira prizadevanjem za vzpostavitev avtoritarnega režima, kakršnega je Putin postavil v Rusiji. Ukrajinski sistem je v mnogih pogledih pokvarjen in nefunkcionalen. Toda država ima volitve, ki niso vnaprej pripravljene, in živahno civilno družbo," je za FT ocenil zunanjepolitični Gideon Rachman.

A številni menijo, da osnovna težava ni v zahodnem "preveč", ampak Putinovem - "premalo". Ti so prepričani, da Putina vodita zgodovinska nostalgija in strah pred razvojem demokracije v neposredni soseščini. Njegove sanje naj bi v tem kontekstu bile obujanje nekdanje veličine Rusije in "promocija" njegovega načina vladanja.

Največjo korist pa je imela Kitajska. Če so bile pred 40 leti vojaške enote postavljene ob kitajsko-sovjetski meji, rožljalo se je z jedrskim orožjem, je nato konec hladne vojne Kitajski omogočil, da je sredstva uspešno preusmerila v gospodarski razvoj in zmanjševanje revščine.

Danes se stroški Putinovih ambicij Putina povečujejo, izpostavlja Hruščova. "Vojaški izdatki države so se povečali s 3,8 odstotka BDP leta 2013 – kar je leto preden je Rusija napadla Ukrajino, priključila Krim in podprla odcepitvene sile v vzhodnih regijah Donetsk in Lugansk – na 5,4 odstotka v letu 2016. Vmes se je delež zmanjšal, zdaj znova narašča. Ruske čete so nameščene tudi v okupirani gruzijski regiji Abhazija, odcepljeni moldavski regiji Pridnestrje, Gorskem Karabahu, Kazahstanu, Kirgizistanu in Belorusiji."

Toda medtem ko marsikateri navaden državljan teh stroškov in lastne bede ni spregledal, so voditelji imperijev vedno prepričani, da so stroški upravičeni. Čeprav zgodovina pripoveduje drugo zgodbo: težnja po nadzoru vodi do prekoračitve pooblastil, naredi moč manj varno in pospeši propad imperija, poudarja Hruščova.

Natančen delež sovjetskega BDP, ki je bil namenjen ohranjanju imperija, ni jasen. Toda glede na zahteve industrijske proizvodnje in sovjetskega vojaško-industrijskega kompleksa – ki je skupaj zahteval do 80 odstotkov vseh državnih prihodkov – je varno reči, da si Sovjetska zveza ni mogla privoščiti, recimo, subvencij neproduktivnim tovarnam v izoliranih območjih njenih držav članic.

" Boris Jelcin , prvi ruski postsovjetski predsednik, je dandanes redko tema pogovorov. Vendar je bil prav on tisti, ki je priznal monumentalne stroške vzdrževanja sovjetskega imperija – stroške, ki so prispevali k osramočenju Rusov in zadrževanju ljudi v zaporu v policijski državi. Samo z razpustitvijo imperija in vzpostavitvijo svobodnega tržnega gospodarstva bi Rusija lahko prinesla osvoboditev in blaginjo svojim ljudem," je prepričana Hruščova.

Koraki do imperija

Da ni nujno, da se bo Putin tokrat ustavil, kot bi to veleval zdrav razum, menijo tudi v kolumni, ki jo je za Center for European Policy Analysis spisal nekdanji ameriški veleposlanik pri Natu Kurt Volker.

"Ko je pred 21 leti postal predsednik Rusije, je Vladimir Putin izjavil, da namerava obnoviti rusko veličino. V tistem času, ki je sledil desetletju kapitalizma z zakoni divjega zahoda, vladali sta korupcija in kršitve javnega reda in miru, so mnogi Rusi in zunanji opazovalci pozdravili njegove besede kot nujen popravek, ki bi okrepil demokracijo. A dve desetletji pozneje je očitno, da je razmišljal o nečem drugem. Ko je razpad Sovjetske zveze označil za največjo tragedijo 20. stoletja, se je Putin lotil projekta ponovne vzpostavitve ruskega imperija v Evropi in Evraziji," meni Volker.

Ocenjuje, da so bili koraki vseskozi jasni, začeli pa so se takoj - obnova ruske vojske, posodobitev in razširitev ruskega jedrskega arzenala, oživitev in širitev ruskih obveščevalnih služb in njihovih dejavnosti, prevzem nadzora nad ruskimi mediji, konsolidacijo državnih industrij, spodkopavanje kakršne koli politične opozicije, prav tako je Rusija obrnila hrbet več mednarodnim obrambnim dogovorom.

Ko je okrepil ruske zmogljivosti in vzpostavil močnejši vojaški položaj v odnosu do Zahoda, je Putin začel aglomerirati nekdanja sovjetska ozemlja. "V zadnjih letih je nadziral prevzem beloruske varnosti in medijev, namestitev ruskih mirovnih enot v Gorskem Karabahu, prevzem varnosti in medijev Kazahstana ter množično krepitev vojske na meji z Ukrajino. Vse to poleg ruske nezakonite priključitve Krima leta 2014 in okupacije delov Donbasa, Abhazije in Južne Osetije ter dolgoletne prisotnosti v Pridnestrju," poudarja Volker.

"Decembra 2022 bo minilo 100 let od ustanovitve Sovjetske zveze na ozemlju nekdanjega Ruskega cesarstva. Zdi se, da je Putin odločen praznovati to obletnico ustanovitve novega ruskega imperija, in to podpira z vojaško silo, ne glede na proteste Zahoda," še meni diplomat, ki je prepričan, da bo to nova realnost za voditelje Nata v prihodnjih mesecih in letih.

"Da bi ohranil svobodo in varnost v Evropi – in ohranil upanje, da bodo svobodo in varnost lahko uživale tudi države, ki trenutno niso v Natu – mora biti Nato pripravljen na vrnitev na raven vojaške prisotnosti in budnosti, kakršne ni bilo že desetletja. Obdobje po hladni vojni se bliža koncu. Kar sledi, morda ne bo nova hladna vojna, a tudi ne obdobje napredka v miru in varnosti. Nato mora biti pripravljen," poudarja.