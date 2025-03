Putinovi 'Minioni': trojica obtožena vohunjenja

33-letna Katrin Ivanova, laborantka iz Harrowa v severnem Londonu, 30-letna Vanya Gaberova , kozmetičarka iz Actona v zahodnem Londonu, in 39-letni Tihomir Ivančev, slikar iz Enfielda v severnem Londonu, so obsojeni vohunjenja za Rusijo, poroča Skynews.

Skupino so poimenovali "Minioni". Obtoženci so delovali kot vohuni za rusko obveščevalno službo. Obe ženski sta bili vpleteni v razmerje s 43-letnim Bizerjem Džambazovim, ki je vodil operacije vohunske mreže. Vohunski krog je iz gostišča v Great Yarmouthu vodil 46-letni Orlin Roussev. Kontakt vohunskega kroga v Moskvi pa je bil 44-letni Avstrijec po imenu Jan Marsalek. Gre za nekdanjega direktorja velikega finančnega in tehnološkega podjetja Wirecard, ki je propadlo leta 2020 zaradi obtožb o goljufiji v višini 1,6 milijarde evrov. Vsi so bolgarski državljani s statusom prebivalcev v EU, potem ko so več let živeli v Združenem kraljestvu.

Rusev in Džambazov sta priznala krivdo za obtožbe vohunjenja, ostali trije pa so obtožbe zanikali. Marsalek, ki ga iščejo nemške oblasti, je pobegnil v Rusijo, kjer naj bi vodil vohunski krog. Vohunski krog, ki je med avgustom 2020 in februarjem 2023 deloval po vsem svetu, je bil razkrit, ko so prestregli več kot 80.000 sporočilih v aplikaciji za sporočanje Telegram po aretaciji Džambazovega in Rusevega februarja 2023.

Celica naj bi uporabljala sofisticirano metodologijo, ki je vključevala napredno tehnologijo in lažne identitete, da bi pridobila informacije in slike, preden je sestavila podrobna poročila o svojih tarčah in jih poslala v Moskvo. Ena od nalog vohunske mreže je bilo namreč zbiranje informacij o disidentih in uglednih posameznikih, zanimivih za Ruse.

Med njihovimi tarčami je bil Christo Grozev, novinar, ki je delal za britansko preiskovalno spletno stran Bellingcat in je bil odgovoren za identifikacijo agentov GRU, obtoženih zastrupitve dvojnega agenta MI6 Sergeja Skripala z živčnim strupom Novichok v Salisburyju marca 2018. Marsalek je dejal, da je Vladimir Putin močno sovražil Grozeva in razmišljal, da bi ga ubil s kladivom. Vohunska združba je izvajala nadzor v Londonu. Ena od operacij skupine je vključevala lepljenje nalepk po Dunaju in Berlinu za diskreditacijo Ukrajine, vključno s sporočili skrajne desnice na judovskem muzeju, še poroča Skynews.