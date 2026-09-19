Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Putinovo glasovanje postalo viralno: 'Aktivirajte Windows'

Moskva, 19. 09. 2026 16.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Vladimir Putin glasuje

Ruski predsednik Vladimir Putin je svoj glas na parlamentarnih volitvah oddal prek spleta. Toda posnetek, ki ga je objavil Kremelj, je na družbenih omrežjih pritegnil pozornost iz povsem drugih razlogov. Uporabniki so opazili, kako se Putin med glasovanjem približuje zaslonu in mežika vanj, predvsem pa sporočilo v spodnjem kotu njegovega monitorja: "Activate Windows" oziroma "Aktivirajte Windows". Posnetek je hitro postal spletna uspešnica, pojavila pa so se tudi ugibanja, ali gre za še eno nenavadno posledico sankcij proti Rusiji. Microsoft je namreč že marca 2022 ustavil novo prodajo svojih izdelkov in storitev v državi

Rusija ta konec tedna voli vseh 450 poslancev državne dume, spodnjega doma parlamenta. Gre za prve parlamentarne volitve po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Glasovanje poteka od petka do nedelje, približno 111 milijonov volilnih upravičencev pa lahko ponekod glasuje tudi elektronsko.

To možnost je izbral tudi ruski predsednik. Kremelj je objavil posnetek Putina za računalnikom v njegovi delovni sobi. Na njem bere navodila na zaslonu in z nekaj kliki opravi postopek. Na koncu se na monitorju pojavi sporočilo, da je bil njegov glas uspešno oddan.

A politično sporočilo posnetka je na spletu hitro zasenčilo nekaj drugega.

Se mora Putin približati zaslonu?

Na družbenih omrežjih so uporabniki najprej opazili način, kako 73-letni Putin uporablja računalnik. Med glasovanjem se je precej približal monitorju, mežikal proti zaslonu ter zelo zbrano spremljal postopek. Sledile so šale, da ruski predsednik potrebuje očala, celoten prizor pa so nekateri uporabniki spremenili v šalo o tem, kako starejši uporabljajo računalnike.

Iz posnetka seveda ni mogoče sklepati, da ima Putin težave z vidom. Gre za komentarje in šale uporabnikov družbenih omrežij, ne za zdravstveno ugotovitev. Potem pa so pozornejši gledalci odkrili še precej bolj oprijemljiv detajl.

'Aktivirajte Windows'

V kotu Putinovega monitorja je mogoče opaziti dobro znano Microsoftovo opozorilo "Activate Windows". Takšno obvestilo se praviloma prikaže, kadar operacijski sistem Windows na napravi ni aktiviran z veljavno digitalno licenco oziroma ključem izdelka.

In prav to je sprožilo nov val komentarjev: kako je mogoče, da je na računalniku ruskega predsednika operacijski sistem, ki uporabnika opozarja, naj ga aktivira? Del uporabnikov je dogodek takoj povezal z zahodnimi sankcijami in Microsoftovim umikom iz Rusije.

Microsoft je 4. marca 2022, nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino, uradno sporočil, da ustavlja vso novo prodajo svojih izdelkov in storitev v Rusiji. Podjetje je obenem omejilo še druge dele poslovanja v državi zaradi sankcij, ki so jih uvedle ZDA, Evropska unija in Združeno kraljestvo.

Volitve v Rusiji
Volitve v Rusiji
FOTO: AP

Volitve med vojno in brez večine protivojne opozicije

Za nekoliko komičnim posnetkom pa potekajo politično pomembne volitve. Rusi od 18. do 20. septembra izbirajo vseh 450 poslancev državne dume. Vladajoča Enotna Rusija ima v sedanjem sklicu veliko večino, tudi tokrat pa potekajo volitve v močno nadzorovanem političnem okolju. Večini vidnejših protivojnih kandidatov sodelovanje ni bilo omogočeno, nekateri nasprotniki vojne so v zaporu ali izgnanstvu.

Volitve potekajo tudi na območjih Ukrajine, ki jih zaseda Rusija. Gre za dele Donecke, Luganske, Hersonske in Zaporoške regije ter Krim, ki si jih je Moskva enostransko priključila. Ukrajina in Evropska unija glasovanje na zasedenih ukrajinskih ozemljih označujeta za nezakonito, mednarodna skupnost pa ruskih priključitev teh območij večinoma ne priznava.

Putin in Kremelj volitve predstavljata tudi kot merilo podpore državni politiki in vojni. 

Elektronsko glasovanje, ki ga je uporabil Putin, je medtem postalo tudi predmet varnostnih zapletov.

Ruske oblasti so v soboto sporočile, da so odbile obsežen kibernetski napad na sistem spletnega glasovanja. Putin je za poskuse motenja volitev obtožil Ukrajino, vendar za te trditve ni predstavil dokazov.

Elektronsko glasovanje v Rusiji sicer ni novost. Putin je ta način oddaje glasu uporabljal že na prejšnjih volitvah, ruska centralna volilna komisija pa ga je za letošnje parlamentarne volitve dovolila v številnih regijah.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
putin rusija volitve

V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča črn dim

Kuba znova v temi: 'Ni vode, ni plina za kuhanje'

24ur.com Digitalni Putin pravemu Putinu: Ali drži, da imate več dvojnikov?
24ur.com 'Ne morete pričakovati, da bo ruski predsednik nastavil budilko, da bi gledal Bidna in Trumpa'
24ur.com Lepotna vplivnica Putinu: Vladimir Vladimirovič, ljudje se te bojijo
24ur.com Ukrajina zanika vpletenost, Rusija pa: Gre za preusmerjanje pozornosti
24ur.com Prokremeljska skupina izvedla hekerski napad na Evropski parlament
24ur.com Koncu bo sledila 'igra prestolov': Rusija in svet po Putinu
24ur.com Putinovi odzivi na neprijetna vprašanja ameriških novinarjev preplavili splet
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
zadovoljna
Portal
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
vizita
Portal
Bolje pojesti skuto kot kosmiče, če želite dlje ostati siti: pomembna je ena stvar
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
cekin
Portal
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
moskisvet
Portal
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
dominvrt
Portal
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
okusno
Portal
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961