Putinovo glasovanje postalo viralno: 'Aktivirajte Windows'

Rusija ta konec tedna voli vseh 450 poslancev državne dume, spodnjega doma parlamenta. Gre za prve parlamentarne volitve po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Glasovanje poteka od petka do nedelje, približno 111 milijonov volilnih upravičencev pa lahko ponekod glasuje tudi elektronsko. To možnost je izbral tudi ruski predsednik. Kremelj je objavil posnetek Putina za računalnikom v njegovi delovni sobi. Na njem bere navodila na zaslonu in z nekaj kliki opravi postopek. Na koncu se na monitorju pojavi sporočilo, da je bil njegov glas uspešno oddan. A politično sporočilo posnetka je na spletu hitro zasenčilo nekaj drugega.

Se mora Putin približati zaslonu?

Na družbenih omrežjih so uporabniki najprej opazili način, kako 73-letni Putin uporablja računalnik. Med glasovanjem se je precej približal monitorju, mežikal proti zaslonu ter zelo zbrano spremljal postopek. Sledile so šale, da ruski predsednik potrebuje očala, celoten prizor pa so nekateri uporabniki spremenili v šalo o tem, kako starejši uporabljajo računalnike. Iz posnetka seveda ni mogoče sklepati, da ima Putin težave z vidom. Gre za komentarje in šale uporabnikov družbenih omrežij, ne za zdravstveno ugotovitev. Potem pa so pozornejši gledalci odkrili še precej bolj oprijemljiv detajl.

'Aktivirajte Windows'

V kotu Putinovega monitorja je mogoče opaziti dobro znano Microsoftovo opozorilo "Activate Windows". Takšno obvestilo se praviloma prikaže, kadar operacijski sistem Windows na napravi ni aktiviran z veljavno digitalno licenco oziroma ključem izdelka. In prav to je sprožilo nov val komentarjev: kako je mogoče, da je na računalniku ruskega predsednika operacijski sistem, ki uporabnika opozarja, naj ga aktivira? Del uporabnikov je dogodek takoj povezal z zahodnimi sankcijami in Microsoftovim umikom iz Rusije. Microsoft je 4. marca 2022, nekaj dni po začetku ruske invazije na Ukrajino, uradno sporočil, da ustavlja vso novo prodajo svojih izdelkov in storitev v Rusiji. Podjetje je obenem omejilo še druge dele poslovanja v državi zaradi sankcij, ki so jih uvedle ZDA, Evropska unija in Združeno kraljestvo.

Volitve v Rusiji FOTO: AP

Volitve med vojno in brez večine protivojne opozicije