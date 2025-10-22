Svetli način
Poljska grozi Putinu z aretacijo na njihovih tleh, Rusi zgroženi

Moskva, 22. 10. 2025 16.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je v torek izjavil, da ne more zagotoviti, da letalo ruskega predsednika Vladimirja Putina med letom proti Madžarski čez Poljsko ne bo prisiljeno pristati na njihovem ozemlju. Izjava je močno razburila rusko stran, ki trdi, da Poljaki grozijo s 'terorističnim dejanjem' na Putinovo letalo.

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski
Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski FOTO: AP

 "Ne morem zagotoviti, da neodvisno poljsko sodišče ne bo odredilo vladi, naj takšno letalo pospremi in izroči osumljenca sodišču v Haagu," je v kontekstu napovedanega srečanja Putina z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Budimpešti, ki bi se moralo odviti v kratkem, dejal poljski zunanji minister. 

Izjava Poljakov, da bi Putina lahko prijeli na njihovih tleh in ga odpeljali v Haag, je močno razburila Ruse. Za članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) od leta 2023 namreč velja nalog za aretacijo Putina zaradi obtožb o vojnih zločinih. Rusija pristojnosti ICC-ja sicer ne priznava. 

"Poljaki so pripravljeni izvesti teroristično dejanje," je bil po poročanju ruske agencije Tass neposreden ruski zunanji minister Sergej Lavrov. "Pred kratkim sem slišal, da je poljski zunanji minister dejal, da varnost Putinovega letala v njihovem zračnem prostoru na poti v Budimpešto na srečanje s Trumpom ne bo zagotovljena," je dodal Lavrov. 

Ruski zunanji minister je ob tem opozoril še na odločitev poljskega sodišča, ki po njegovem mnenju upravičuje tudi napad na plinovod Severni tok. "Zdaj poljski zunanji minister pravi, da bodo, če bo sodišče tako zahtevalo, blokirali tudi gibanje letala ruskega predsednika." Odnosi med Poljsko in Rusijo so v zadnjem času vse bolj napeti. Poljska sicer že od začetka vojne v Ukrajini močno podpira ukrajinsko stran. 

Vladimir Putin Poljska Rusija Mednarodno kazensko sodišče
