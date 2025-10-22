Poljska grozi Putinu z aretacijo na njihovih tleh, Rusi zgroženi

"Ne morem zagotoviti, da neodvisno poljsko sodišče ne bo odredilo vladi, naj takšno letalo pospremi in izroči osumljenca sodišču v Haagu," je v kontekstu napovedanega srečanja Putina z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Budimpešti, ki bi se moralo odviti v kratkem, dejal poljski zunanji minister.

Izjava Poljakov, da bi Putina lahko prijeli na njihovih tleh in ga odpeljali v Haag, je močno razburila Ruse. Za članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) od leta 2023 namreč velja nalog za aretacijo Putina zaradi obtožb o vojnih zločinih. Rusija pristojnosti ICC-ja sicer ne priznava.

"Poljaki so pripravljeni izvesti teroristično dejanje," je bil po poročanju ruske agencije Tass neposreden ruski zunanji minister Sergej Lavrov. "Pred kratkim sem slišal, da je poljski zunanji minister dejal, da varnost Putinovega letala v njihovem zračnem prostoru na poti v Budimpešto na srečanje s Trumpom ne bo zagotovljena," je dodal Lavrov.

Ruski zunanji minister je ob tem opozoril še na odločitev poljskega sodišča, ki po njegovem mnenju upravičuje tudi napad na plinovod Severni tok. "Zdaj poljski zunanji minister pravi, da bodo, če bo sodišče tako zahtevalo, blokirali tudi gibanje letala ruskega predsednika." Odnosi med Poljsko in Rusijo so v zadnjem času vse bolj napeti. Poljska sicer že od začetka vojne v Ukrajini močno podpira ukrajinsko stran.