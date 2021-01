'Carjevo veleposestvo': Navalni razkril domnevno Putinovo palačo

Ekipa ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega je objavila obsežen video o skrivni palači ob Črnem morju, vredni več kot milijardo evrov, ki naj bi bila last ruskega predsednika Vladimirja Putina. Posnetek, ki prikazuje več kot milijardo evrov vrednost posestvo, ki naj bi bilo kupljeno "z navečjo podkupnino v zgodovini", je že presegel 20 milijonov ogledov.

Preiskava, ki jo je dva dni po vrnitvi Alekseja Navalnega iz Nemčije opravila njegova ekipa, ugotavlja, da gre za posestvo, ki obsega 39 površin Kneževine Monako. Kot trdijo v opozicijskem gibanju, je bila nepremičnina v letoviškem mestu Gelendžik zgrajena z nelegalnimi sredstvi, ki so jih zagotovili člani Putinovega ožjega kroga, vključno s šefi naftne industrije in milijarderji. "S tem denarjem so zgradili palačo za svojega šefa," v videu pove Navalni. Ruska zvezna varnostna služba (FSB) naj bi imela v lasti približno 70 kvadratnih kilometrov zemlje, ki obkroža zasebno rezidenco. Poročilo opisuje različne podrobnosti nepremičnine in trdi, da se na posestvu nahaja igralnica, podzemni kompleks za hokej na ledu in vinograd. "Posestvo ima močne ograje, lastno pristanišče, lastno varovanje, cerkev, lasten sistem dovoljenj, območje prepovedi letenja in celo svojo mejno kontrolno točko," trdi Navalni. "To je ločena država znotraj Rusije," dodaja. "In v tej državi je en sam, nenadomestljiv car. Putin."

icon-expand Domnevno veleposestvo Vladimirja Putina FOTO: Youtube

Navalni zaključi s pozivom ljudem, naj gredo na ulice. "Če 10 odstotkov nezadovoljnih stopi na ulice, si vlada ne bo upala ponarejati volitev."Video so objavili v torek, v nekaj več kot 24 urah pa je posnetek dosegel kar 22 milijonov ogledov na spletu. Kremelj: Predsednik nima palač, gre za popolno izmišljotino Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je za državno tiskovno agencijo RIA Novosti dejal, da so trditve v poročilu "neresnične" in da predsednik "nima palač". Kot je dejal, predsednik vsako leto prijavi vse svoje premoženje. "Vse, kar ste slišali, so neutemeljene trditve. Gre za čist neumnosti in izmišljotino. V tem ni nič drugega,"je še povedal Peskov.