Putinovo pot v ZAE pospremili oboroženi ruski lovci

Predsednik Združenih arabskih emiratov šejk Mohamed bin Zajed Al Nahjan je v palači v Abu Dabiju sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Voditelja sta razpravljala o vojnah v Gazi in Ukrajini, trgovini in o proizvodnji nafte. Kremelj je pred srečanjem sporočil, da so ZAE "glavni gospodarski partner Rusije v arabskem svetu".