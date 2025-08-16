Trzanje nog znova sprožilo ugibanja o Putinovem zdravju

Po treh urah se je srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom končalo brez konkretnega dogovora. Na novinarski konferenci po srečanju voditelja nista imela veliko za povedati, na vprašanja novinarjev nista odgovarjala, vse skupaj se je tako zaključilo po 12 minutah.
A kljub temu je srečanje postreglo z dovolj "materiala", ki dviguje obrvi. Izstopa predvsem posnetek, ki je nastal po sestanku. Na njem vidimo Putina in Trumpa, ki si izmenjujeta še zadnje besede, preden se ruski voditelj za slovo rokuje s Trumpom.
Na posnetku vidimo Putina, ki je s hrbtom obrnjen proti kameri in se pogovarja s Trumpom, naenkrat pa mu začnejo koleca klecati in noge nenavadno trzati. Putin pa se zaziblje naprej in nazaj, kot da bi lovil ravnotežje.
Posnetek je znova sprožil številna ugibanja o Putinovem zdravju. "Pozor, Putinove noge. Kaj je narobe z njimi," so zapisali na Telegramovem kanalu Times of Ukraine.
"Zdi se, da je Putin dosegel svoj cilj, a se sumljivo trza. Noge se mu 'tresejo'. Mogoče so mu čevlji pretesni," so zapisali na kanalu Nevzorov na družbenem omrežju Telegram.
Kanal Crimean Wind pa namiguje, da je morda Putin pod obleko nosil nekaj, kar spominja na lahek zunanji skelet.
Spet tretji so opozorili na debele podplate njegovih čevljev. Putinu že dlje časa pripisujejo t. i. Napoleonov kompleks in da svojo nizko rast skuša prikriti s čevlji, ki so izdelani tako, da mu dodajo nekaj centimetrov. Mnogi ugibajo, da naj bi tudi na Aljaski nosil čevlje s skrito platformo in tako vsaj nekoliko zmanjšal 12-centimetrsko razliko med njim in Trumpom.
O Putinovem zdravju se ugiba že dlje časa, govorice so se samo še okrepile od začetka vojne v Ukrajini. Mnogi so že pisali, da je njegov obraz otekel, kar so pripisali jemanju steroidov za zdravljenje bolezni. Med drugim so se pojavljale tudi govorice, da Putina nenehno spremlja zdravnik, ki je specializiran za raka ščitnice.
