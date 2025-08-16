Trzanje nog znova sprožilo ugibanja o Putinovem zdravju

Po treh urah se je srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom končalo brez konkretnega dogovora. Na novinarski konferenci po srečanju voditelja nista imela veliko za povedati, na vprašanja novinarjev nista odgovarjala, vse skupaj se je tako zaključilo po 12 minutah.

A kljub temu je srečanje postreglo z dovolj "materiala", ki dviguje obrvi. Izstopa predvsem posnetek, ki je nastal po sestanku. Na njem vidimo Putina in Trumpa, ki si izmenjujeta še zadnje besede, preden se ruski voditelj za slovo rokuje s Trumpom.

Na posnetku vidimo Putina, ki je s hrbtom obrnjen proti kameri in se pogovarja s Trumpom, naenkrat pa mu začnejo koleca klecati in noge nenavadno trzati. Putin pa se zaziblje naprej in nazaj, kot da bi lovil ravnotežje.