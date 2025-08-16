Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Trzanje nog znova sprožilo ugibanja o Putinovem zdravju

Anchorage, 16. 08. 2025 17.06 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
21

"Zgodovinskego srečanje" med Putinom in Trumpom na Aljaski je marsikoga razočaralo, saj dogodek ni prinesel nobenih konkretnih sklepov glede premirja med Rusijo in Ukrajino. Zato so tisti, ki so spremljali dogodek, še toliko bolj pozorno spremljali vsak gib in izraz na obrazih prisotnih. Tako jim ni ušel niti trenutek, ko so Putinu po končanih pogovorih zatrzale noge. Posnetek je znova sprožil ugibanja o zdravstvenem stanju ruskega predsednika.

Po treh urah se je srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom končalo brez konkretnega dogovora. Na novinarski konferenci po srečanju voditelja nista imela veliko za povedati, na vprašanja novinarjev nista odgovarjala, vse skupaj se je tako zaključilo po 12 minutah. 

A kljub temu je srečanje postreglo z dovolj "materiala", ki dviguje obrvi. Izstopa predvsem posnetek, ki je nastal po sestanku. Na njem vidimo Putina in Trumpa, ki si izmenjujeta še zadnje besede, preden se ruski voditelj za slovo rokuje s Trumpom.

Na posnetku vidimo Putina, ki je s hrbtom obrnjen proti kameri in se pogovarja s Trumpom, naenkrat pa mu začnejo koleca klecati in noge nenavadno trzati. Putin pa se zaziblje naprej in nazaj, kot da bi lovil ravnotežje. 

Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski
Srečanje Putina in Trumpa na Aljaski FOTO: AP

Posnetek je znova sprožil številna ugibanja o Putinovem zdravju. "Pozor, Putinove noge. Kaj je narobe z njimi," so zapisali na Telegramovem kanalu Times of Ukraine. 

"Zdi se, da je Putin dosegel svoj cilj, a se sumljivo trza. Noge se mu 'tresejo'. Mogoče so mu čevlji pretesni," so zapisali na kanalu Nevzorov na družbenem omrežju Telegram. 

Kanal Crimean Wind pa namiguje, da je morda Putin pod obleko nosil nekaj, kar spominja na lahek zunanji skelet. 

Preberi še Putinovi odzivi na neprijetna vprašanja ameriških novinarjev preplavili splet

Spet tretji so opozorili na debele podplate njegovih čevljev. Putinu že dlje časa pripisujejo t. i. Napoleonov kompleks in da svojo nizko rast skuša prikriti s čevlji, ki so izdelani tako, da mu dodajo nekaj centimetrov. Mnogi ugibajo, da naj bi tudi na Aljaski nosil čevlje s skrito platformo in tako vsaj nekoliko zmanjšal 12-centimetrsko razliko med njim in Trumpom. 

O Putinovem zdravju se ugiba že dlje časa, govorice so se samo še okrepile od začetka vojne v Ukrajini. Mnogi so že pisali, da je njegov obraz otekel, kar so pripisali jemanju steroidov za zdravljenje bolezni. Med drugim so se pojavljale tudi govorice, da Putina nenehno spremlja zdravnik, ki je specializiran za raka ščitnice. 

putin trzanje nog zdravstveno stanje ruski predsednik aljaska
Naslednji članek

Skrivnosten Putinov let: pred obalo Aljaske letalo izginilo z radarjev

SORODNI ČLANKI

Putinovi odzivi na neprijetna vprašanja ameriških novinarjev preplavili splet

Skrivnosten Putinov let: pred obalo Aljaske letalo izginilo z radarjev

Tristransko srečanje? Zelenski odhaja v Washington, Rusi vabijo le Trumpa

Zakaj sta se Trump in Putin srečala prav na Aljaski – najbolj 'ruski' zvezni državi ZDA?

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skunk Works
16. 08. 2025 17.28
Dobro, da mu ni še kakšna trepalnica trznila....To bi bilo teorij in špekulacij in časopisnih člankov ....Ampak saj ni Bog, je samo 72 letni človek, odličnega zdravja za svoja leta......
ODGOVORI
0 0
Dejgasrat
16. 08. 2025 17.28
Haha pa smo spet tukajn.. Meni trzajo noge ze 15 let pa mam 30let tko da
ODGOVORI
0 0
Morgoth
16. 08. 2025 17.27
Članki na 24ir znova sprožili ugibanja o urednikovem mentalnem zdravju.
ODGOVORI
0 0
Skunk Works
16. 08. 2025 17.26
+2
Tisti, ki čakate na Matildino pomoč se boste verjetno še načakali....Sicer pa imamo tudi slovenci glede podobnega neverjetno smolo....
ODGOVORI
2 0
štrekeljc
16. 08. 2025 17.26
Bil je v Trumpovi družbi! Veste kaj vse bi meni trzalo na Putinovem mestu!
ODGOVORI
0 0
Kstane
16. 08. 2025 17.26
+1
Tramp je zakon!!!
ODGOVORI
1 0
MIRKO VORKAPIC GNOJ USTASA FUJ
16. 08. 2025 17.25
Hrvaska se ne boji trumplja in putkota
ODGOVORI
0 0
Stojadina-sportiva
16. 08. 2025 17.24
+2
Bo primarij zmagica vsak čas podala diagnozo...samo strpno.
ODGOVORI
2 0
natmat
16. 08. 2025 17.24
+2
Pred Putinom so se mu noge zatresle....
ODGOVORI
2 0
borjac
16. 08. 2025 17.23
+1
"Putinovo trzanje nog znova sproža ugibanja o njegovem zdravju" , čez 13 dni bo umrl .
ODGOVORI
1 0
druga Švica
16. 08. 2025 17.23
+1
Ha Ha Ha, neverjetni ste…….!!
ODGOVORI
1 0
MucaNeGrize
16. 08. 2025 17.23
+0
😂😂😂...kakšne buče....a ni že 13 x pokojni...pa 8 dvojnikov....itd....ja , pa levo hlačnico ima preširoko...pa vezalke čudno zavezane....
ODGOVORI
2 2
Skunk Works
16. 08. 2025 17.23
+2
Ko pogledaš Putina vidiš, kako močan in discipliniran človek je to (menda je totalni deloholik, kot tudi Trump) psihološko, mentalno in tudi telesno močan, kar ni slučajno, sam verjetno veliko stori za to in se ima v oblasti stroge samodiscipline. Ko so včeraj nad njegovo glavo zarohneli F35 in B2, skoraj ni trznil, čeprav je bil prizor in grmenje z neba verjetno veličasten. Tisti avion je kot iz vojne zvezd....On je pa to samo malo ošvrknil in umaknil pogled nazaj na tla...Tu se vidi disciplina in samonadzor...V ta prizor moči in tehnologije, bi se vsak drug človek zazrl, temu je bil prizor tudi namenjen, ampak on si seveda ni mogel dovoliti, da bi o njem pisali, kako občudejo ameriško vojaško tehniko....Ja, Putin je svetlobna leta pred kreaturami, ki vodijo EU, in ki se počasi usmraja sama vase...Ne želim si ravno ruskega sistema, zavidam pa rusom njihove voditelje...Sploh Putine je klasa li na planetu verjetno nima konkurence...
ODGOVORI
5 3
cekinar
16. 08. 2025 17.21
+7
9 krat je že umrl,ko čak noris.jutri bo spet .....pravijo ma telegrafUA.
ODGOVORI
7 0
Rob123
16. 08. 2025 17.20
-1
Ja veliko je takih danes sem videl tresoce golobnjake na dvoriscu!
ODGOVORI
3 4
Skunk Works
16. 08. 2025 17.20
+3
Dajte no dajte...Človek je star 72 let, glede dfizične mentalne in psihološke kondicije jih kaže vsaj 15 manj. Kolikor je znano je totalni deloholik, na vprašanja novinarjev včasih iz glave odgovarja tudi po 4 ure...Na takole srečanje se verjetno ni najlažje pripraviti, poleg tega je tukaj še menjava časovnih pasov, cele ure srečanj in zbranosti...Poznate kakšnega 72 letnika v bližini v vsaj pol takšni kondiciji...Jaz bi prej rekel, da je daleč nadpovprečno zdrav in čil....seveda pa mora propaganda delati svoje.....
ODGOVORI
6 3
truelies
16. 08. 2025 17.19
+7
Potem pa še primerjavo naredite kako je šel Trump po stopnicah in kako Putin. Slednji je tekel po stopnicah.
ODGOVORI
7 0
Stojadina-sportiva
16. 08. 2025 17.17
+6
Gorski zdravnik bo sigurno vedel kaj ga tare..
ODGOVORI
7 1
detect
16. 08. 2025 17.16
-7
panika.
ODGOVORI
0 7
Skunk Works
16. 08. 2025 17.16
+7
Za človeka, ki ima menda tri rake v zadnjem stadiju, se še kar dobro drži.....
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089