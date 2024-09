Putinovo žuganje: Zelena luč Ukrajini bi Nato vpletla v vojno z Rusijo

Ruski predsednik Vladimir Putin je izjavil, da če bo Zahod dovolil Ukrajini, da rusko ozemlje napade z izstrelki dolgega dosega, bo to pomenilo, da je Nato vstopil v vojno z Rusijo. "Če bo ta odločitev sprejeta, to pomeni neposredno vpletenost držav članic Nata, ZDA in evropskih držav v vojno v Ukrajini. To bi spremenilo tudi samo naravo konflikta. Sprejeli bomo ustrezne odločitve na podlagi groženj, s katerimi se bomo soočili," je dejal.