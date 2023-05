Putinu odvzel besedo in vztrajal pri svojem

Pred srečanjem so bile vse tri strani sicer optimistične. Iz Jerevana so najprej prišli signali, da bi država lahko priznala Azerbajdžanu 'gospostvo' nad Gorskim Karabahom, podobno je dejal azerbajdžanski predsednik Irham Alijev. Državi naj bi po napovedih obeh voditeljev priznali mednarodno določene meje in začeli normalizirati več desetletij napete odnose, ki so rezultirali v dveh krvavih vojnah za Gorski Karabah.

Pred trilateralnimi pogovori so se voditelji udeležili okrogle mize Evroazijskega gospodarskega sveta, kjer pa sta se Nikol Pašinjan in Alijev zapletla v odkrit prepir, predvsem glede koridorja Lačin. Med razpravo je svoje mnenje poskušal pridodati tudi kazahstanski predsednik Kasim Žomart-Takajev, vendar mu je Vladimir Putin to preprečil. Kmalu pa je tudi ruski predsednik ostal na polovici stavka ...

Pašinjan in Alijev sta izmenjevala ostra nestrinjanja glede Alijevega omembe "zangezurskega koridorja", poti, ki jo je Baku predlagal za povezavo Azerbajdžana z njegovo zahodno eksklavo Nahčivan preko Armenije. Putin je nato besedo želel predati predsedujočemu komisiji Evrazijske ekonomske unije (EAEU) Mihajlu Mjasnikoviču, vendar ga je pri tem prekinil Pašinjan, ki je Alijeva obtožil, da za Lačin uporablja "izraz 'Zangezurski koridor', ki namiguje na ozemeljske zahteve Azerbajdžana po armenskem ozemlju. Alijev mu je na to odgovoril, da gre za mednarodni izraz in da z njegovo uporabo ne ogroža ozemlja sosednje države.