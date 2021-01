QAnonovci razočarani in zmedeni, da ni prišlo do rdečega vala

Teorija zarote QAnon je ustvarila veliko gibanje, ki mu pripadajo podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa. Globoko znotraj ameriške vladne birokracije naj bi bila oseba Q, ki sledilcem razkriva, da so v vladi pedofili in satanisti.

Do 20. januarja je veljalo, da bo Trump v okviru velike čistke, imenovane Nevihta, s pomočjo vojske spravil za zapahe vse te pokvarjence in z njimi obračunal na množičnih usmrtitvah.

Nekateri so še med Trumpovim poslovilnim nagovorom v sredo zjutraj na vojaškem letališču Andrews v Marylandu videli znamenja, da se nekaj pripravlja. Okrog Trumpa da je namreč plapolalo 17 zastav in Q je 17. črka angleške abecede. Potem pa se je Trump vkrcal v letalo in odletel na Florido, v Belo hišo pa se je preselil eden od, kot so prepričani, "satanistov in pedofilov", Joe Biden.