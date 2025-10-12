Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Qantas hekerjem ni plačal, podatki več milijonov strank objavljeni na spletu

Sydney, 12. 10. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
3

V velikem kibernetskem napadu julija letos so hekerji ukradli podatke 5,7 milijona strank avstralske letalske družbe Qantas. Kraja podatkov je bila del napada, ki je poleti prizadel več deset podjetij z namenom, da bi kriminalci pridobili dostop do občutljivih informacij in jih izsiljevali za denar.

Avstralska letalska družba Qantas je danes sporočila, da so bili občutljivi podatki več kot pet milijonov njihovih strank približno tri mesece po kibernetskem napadu objavljeni na spletu. 

Qantas je julija potrdil, da so hekerji napadli enega od njihovih centrov za stike s strankami, kjer so vdrli v računalniški sistem tretjega ponudnika. Kasneje se je izkazalo, da gre za programsko podjetje Salesforce. Hekerji so takrat napadli skupno 40 podjetij, med njimi Disney, Google, Ikeo, Toyota in McDonald's, kot tudi še dve letalski družbi, Air France in KLM.

Quantas
Quantas FOTO: Dreamstime

Pridobili so dostop do občutljivih podatkov, kot so imena, elektronski naslovi, telefonske številke in datumi rojstva. Nekateri podatki so vključevali tudi poslovne ali domače naslove, spol in prehranjevalne navade strank. A kot so sporočili pri Qantasu, hekerji niso pridobili podatkov o bančnih karticah, osebnih finančnih podatkov ali podatkov o potnih listih.

Skupina hekerjev je zatem grozila z objavo podatkov in izsiljevala podjetja, naj plačajo določene vsote denarja. Rok za plačilo naj bi zdaj potekel, zato so podatke objavili na internetu.

Kot je avstralska letalska družba še pojasnila, od takrat ni bilo novih vdorov. Dodali so, da sodelujejo z avstralskimi varnostnimi službami, od vrhovnega sodišča v Novem Južnem Walesu pa je Qantas pridobil sodno odredbo, da se prepreči dostop, pregled, objava, uporaba ali prenos ukradenih podatkov.

avstralija hekerski napad
Naslednji članek

Prihodnji mesec začetek gradnje največje zasebne bolnišnice

Naslednji članek

Kitajska vrača udarec: Trumpu zagrozila s protiukrepi

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
12. 10. 2025 13.14
zdej k vejo kdaj mam r.d. naj mi kaj lepega posljejo
ODGOVORI
0 0
devlon
12. 10. 2025 13.06
+1
U, wow.. grozna škoda, če veste, da sem 05.06. 05:35 letel iz Lj v Franfurt.
ODGOVORI
1 0
proofreader
12. 10. 2025 13.06
+1
Sodna odredba ne bo pomagala, podatki so javno dostopni.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286