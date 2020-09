Qantas z oktobrom ponuja sedemurni slikoviti let nikamor

Avstralska vodilna letalska družba Qantas je napovedala nov sedemurni neprekinjen let po državi za popotnike, ki pogrešajo izkušnje letenja. Ker je večina meja med zveznimi državami še vedno zaprta zaradi pandemije koronavirusa, bo 10. oktobra Boeing 787-9 Dreamliner vzletel iz Sydneyja na poseben slikovit let v nikamor. Na letu "Great Southern Land" si bo moč ogledati slikovita območja, kot so Uluru, Veliki koralni greben in pristanišče v Sydneyju, nato pa bo letalo pristalo nazaj na letališču, poroča dpa .

"Še pred šestimi meseci si sploh ne bi mogli predstavljati, da ne bi mogli skočiti na letalo in obiskati družine v drugi zvezni državi ali oditi na počitnice na mednarodni ravni,"je dejal izvršni direktor Qantas Group Alan Joyce."Čeprav vas trenutno morda ne bomo mogli odpeljati v tujino, vsekakor lahko zagotovimo navdih za prihodnja potovanja na nekatere najlepše avstralske destinacije." Let bo vključeval tudi dražbo spominkov Boeing 747.

V četrtek je avstralski nadzorni svet Avstralske komisije za konkurenco in potrošnike (ACCC) izdal prvo poročilo o vplivu Covid-19 na notranje letalske prevoze. Aprila 2020 so omejitve potovanj pripeljale do 95-odstotnega padca potnikov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na poti med Sydneyjem in Melbournom, ki je bil drugi najbolj prometni koridor letov na svetu, se je število potnikov zmanjšalo s 742.000 aprila 2019 na 17.000 aprila 2020. "Pričakovalo se je, da se bodo domača letalska potovanja do zdaj že vrnila v ustaljen tir, vendar je okrevanje, zaradi naraščanja okužb v nekaterih državah in strožje mejne omejitve, počasnejše" je dejal predsednik ACCC Rod Sims.