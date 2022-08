Zaposlene iz pisarne pošiljajo za tekoči trak

Tiskovni predstavnik podjetja pa je ob tem spomnil, da so se v preteklosti reševanja težav s pomanjkanjem delavcev že lotili na podoben način. "V času največjih potovalnih konic od velike noči naprej je približno 200 zaposlenih na sedežu podjetja pomagalo pri delu na letališčih," je dejal.

"Visok porast števila primerov zimske gripe in covida-19 po vsej državi skupaj s skrčenim trgom dela povzroča izzive pri iskanju zaposlenih v naši panogi," je v elektronskem sporočilu zaposlenim, ki ga je pridobil BBC , navedel glavni operativni direktor Qantasa Colin Hughes.

Družba, ki se je julija potnikom javno opravičila zaradi zamud in izgubljene oz. prepozno dostavljene prtljage, išče vsaj 100 prostovoljcev za delo na letališčih v Sydneyju in Melbournu. Vodstvene delavce naprošajo, da bi omenjeno delo opravljali tri ali pet dni na teden v izmenah po štiri ali šest ur.

Novembra 2020 so ukinili več tisoč delovnih mest

Avstralski Qantas in drugi letalski prevozniki so bili v času pandemije covida-19 zaradi zapiranja državnih meja in prizemljitev letal močno prizadeti. V industriji je tako v času epidemije brez dela ostalo na tisoče ljudi, med njimi veliko letališkega osebja.

Da bi v družbi omejili velike finančne izgube, so novembra 2020 ukinili več tisoč delovnih mest, več kot 2000 pa so jih nato prepustili zunanjim izvajalcem.

Avstralija je bila med tistimi državami na svetu, ki so za svoje državljane uvedle najstrožje omejitve potovanj zaradi covida-19. Te so začeli odpravljati šele novembra 2021, še poroča BBC.