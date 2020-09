Qantasov let 'nikamor' razprodan v 10 minutah

Vsem potnikom, ki pogrešajo letenje, je avstralska letalska družba Qantas ponudila prav posebno ponudbo. Slikoviti sedemurni let 'nikamor' so nato razprodali v 10 minutah. V družbi ocenjujejo, da gre za najhitreje razprodan let v zgodovini podjetja. Kot so še zapisali, so vedeli, da bo zanimanja veliko, niso pa pričakovali, da bo let takšna uspešnica.

Pred pandemijo koronavirusa so mnogi na letenje gledali kot na preprost način, kako v najkrajšem času priti z enega cilja na drugega. Toda v času omejitev potovanj popotniki ne sanjajo le o oddaljenih destinacijah, temveč tudi o sami izkušnji letenja - od vznemirjenja pri vzletu pa vse do edinstvenih pogledov na Zemljo z zraka. Tukaj pridejo prav t.i. "leti nikamor", kjer v osredju ni cilj, ampak izkušnja. Za vse potnike, ki pogrešajo letenje, je zato avstralska letalska družba Qantas v četrtek predstavila posebno ponudbo. Ker je večina meja med zveznimi državami še vedno zaprta zaradi pandemije koronavirusa, bo 10. oktobra boeing 787-9 dreamliner vzletel iz Sydneyja na poseben slikovit let v nikamor. Na letu "Great Southern Land" si bo moč ogledati slikovita območja, kot so Uluru, Veliki koralni greben in pristanišče v Sydneyju, nato pa bo letalo pristalo nazaj na letališču. Vozovnica za ekonomski razred je stala okoli 780 avstralskih dolarjev (okoli 481 evrov), vozovnica za poslovni razred pa od 3787 avstralskih dolarjev (okoli 2335 evrov) dalje. Na voljo je bilo 134 vozovnic, poroča CNN. icon-expand Mnogi posamezniki v času omejitev zaradi koronavirusa zelo pogrešajo potovanja. FOTO: Shutterstock "Vedeli smo, da bo zanimanje veliko, nismo pa pričakovali, da bo let razprodan v 10 minutah," so pojasnili v Qantasu. "Ljudje očitno pogrešajo potovanja in izkušnjo letenja. Če bo povpraševanje, bomo v času, ko čakamo na odprtje meja, zagotovo premislili o več tovrstnih razglednih letih," so napovedali. Qantas sicer potnikom obljublja tudi posebno zabavo na krovu. Zabaval jih naj bi slavni avstralski voditelj, več informacij pa še niso želeli razkriti. Po poročanju lokalnega časopisa Straits Times naj bi o letih nikamor od oktobra razmišljal tudi Singapore Airlines. Tiskovni predstavnik Singapore Airlines je za CNN Travel povedal, da letalska družba "razmišlja o več pobudah, ki bi nam omogočile, da še naprej sodelujemo tako s svojimi strankami kot tudi z javnostmi. Trenutno noben od teh načrtov še ni povsem zasnovan."