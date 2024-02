V psihiatrični bolnišnici na Rabu s pestmi do smrti pretepel oskrbovanca

Policija je potrdila, da so sinoči prijeli obvestilo, da so v zdravstveni ustanovi na Rabu našli truplo moškega. Kriminalistična preiskava je še v teku, osumljenec, ki so ga že zaslišali, je v pridržanju.

Kot so sporočili iz bolnišnice, se je tragedija zgodila 31. januarja ob 20.55. Med dvema oskrbovancema se je najprej vnel verbalni spor, nato sta se med seboj stepla, udarci s pestmi pa so bil za moškega usodni. Kljub hitri intervenciji dežurnih služb in oživljanju je moški na kraju umrl.

Dogodek naj bi se po nekaterih izjavah odvil v nekaj desetih sekundah, poroča Index. Natančen vzrok smrti bo znan po končani obdukciji.

Oskrbovanca naj bi se v psihiatrični bolnišnici Insula zdravila prostovoljno, med obravnavo pa nista kazala neprimernega ali agresivnega vedenja.