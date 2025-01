Rezultati analize DNK so potrdili, da so v motorjih letala našli kri in perje rac

Manj kot mesec dni po letalski nesreči južnokorejskega letala, v kateri je umrlo 179 ljudi, je preiskava v polnem teku. Potem ko so v motorjih letala našli ptičje perje in kri, so vzorce DNK poslali v laboratorij in sedaj še uradno potrdili, da vzorci pripadajo vrsti race, ki ravno v tistem obdobju iz svojih gnezdišč v Sibiriji poleti južneje, tudi preko Korejskega polotoka.