Avstralska breakdancerka: Odziv na moj nastop je bil uničujoč

Avstralska breakdancerka Rachael Gunn, ki je med olimpijskimi igrami pritegnila veliko pozornosti in zmedenih pogledov, je na svojem Instagramovem profilu objavila video, kjer je opisala svojo izkušnjo nastopa na olimpijskih igrah in se odzvala na kritike, ki jih je opisala kot uničujoče.

Rachael Gunn, znana tudi kot B-girl Raygun, je bila po svojem nastopu v Parizu hitro tarča številnih kritik na družbenih omrežjih. Med drugim je bila ustvarjena celo peticija, ki je zahtevala opravičilo 36-letne plesalke za svoj nastop, preden je avstralski olimpijski komite zahteval umik, pa je zbrala več kot 50.000 podpisov. V četrtek je izvršni direktor avstralskega olimpijskega komiteja Matt Carroll dejal, da je peticija vzbudila javno sovraštvo brez dejanske podlage in dodal, da je bila peticija nadležna, zavajajoča in ustrahovalna.

V videu se je Gunnova sprva zahvalila svojim podpornikom. "Resnično cenim pozitivnost in vesela sem, da sem lahko v vaša življenja vnesla nekaj veselja, to je bil moj cilj," je povedala. Povedala je, da se je med pripravami trudila do zadnjega kančka moči in dala vse od sebe. Dodala je, da se ni zavedala, da bi njen nastop lahko odprl vrata toliko sovraštvu, a da se je v Parizu zabavala.

"Počaščena sem, da sem bil del avstralske olimpijske ekipe," je povedala in kot zanimivo dejstvo dodala, da pri breakdanceu ni točk za ocenjevanje in napotila svoje sledilce na spletno stran, kjer si njene ocene v primerjavi z nasprotnicami lahko pogledajo.