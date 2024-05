Racije italijanske policije: pridržali več kot 100 članov kalabrijske mafije

V jutranji raciji, ki so jo usmerjali protimafijski tožilci, so pridržali približno 109 ljudi, domnevnih pripadnikov kalabrijske mafije 'Ndrangheta, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila italijanska policija. Poleg tega so 20 osebam odredili hišni pripor, za 13 pa so uvedli druge omejevalne ukrepe.

Med operacijo so aretirali tudi uslužbenca italijanske carinske in finančne policije.

Osumljeni so različnih kaznivih dejanj, med drugim članstva v 'Ndrangheti, trgovine s prepovedanimi drogami in drugih kaznivih dejanj, navaja policija.